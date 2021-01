Bilanz der Silvesternacht

Germersheim (ots) – Die Polizeiinspektion Germersheim zieht nach dem Jahreswechsel eine positive Silvesterbilanz. Es wurden insgesamt 21 Personen kontrolliert bzw. die Identität festgestellt. Es kam zu insgesamt 3 Platzverweisen, 4 Durchsuchungen und einer Ingewahrsamnahme. Bei den Kontrollen wurde lediglich ein Verstoß wegen des verbotenen Abbrennens von Feuerwerkskörpern auf öffentlichen Plätzen oder öffentlichen Straßen festgestellt.

Darüber hinaus kam es im gesamten Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Germersheim nach ersten Auswertungen zufolge zu insgesamt 3 Straftaten, die im Zusammenhang mit den Silvesterfeierlichkeiten stehen. Eine Strafanzeige wurde wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz entgegengenommen. Einmal kam es zu einer Nötigung. Zudem mussten die Beamten einmal wegen einer Beleidigung einschreiten.

Unser Fazit: Die Bürgerinnen und Bürger im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Germersheim verhielten sich überwiegend vernünftig und umsichtig.

Der Großteil der Bevölkerung hielt sich an die geltenden Corona-Beschränkungen.

Gefährdung durch betrunkene Autofahrerin

Bellheim / Germersheim (ots) – Am Mittwochvormittag 30.12.2020 gegen 11:30 Uhr wurde der Polizei Germersheim ein von Bellheim nach Germersheim Schlangenlinien fahrender weißer Peugeot 207 gemeldet. Während der Fahrt geriet die Peugeot-Fahrerin an der Kreuzung Am Weidensatz / In der Fellach in Bellheim beim Abbiegevorgang auf die Gegenfahrbahn, sodass ein entgegenkommendes Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen musste, um einen Verkehrsunfall zu verhindern. Die 55-jährige Halterin und Fahrerin des Peugeot konnte an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden.

Bei der ersten Ansprache konnten die Polizeibeamten trotz Einhaltung des Sicherheitsabstands deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte das “gute Näschen” der Polizeibeamten und zeigte einen Wert von 3,28 Promille. Der 55-Jährigen wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein wurde sichergestellt. Zudem wurde gegen die Peugeot-Fahrerin ein Strafverfahren eingeleitet.

Der Fahrer des gefährdeten Fahrzeugs, weitere gefährdete Verkehrsteilnehmer oder Zeugen, die Hinweise zu der Straßenverkehrsgefährdung geben können, mögen sich bitte telefonisch unter 07274-9580 oder per Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Germersheim melden.

Trunkenheitsfahrten

Jockgrim und Kandel (ots) – Am Mittwoch 30.12.2020 wurde gegen 15:35 Uhr eine 25-jähriger Mann aus Jockgrim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnten bei dem Autofahrer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Ihm musste daraufhin eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet werden. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Knapp eine Stunde später wurde ein 21-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Scheibenhardt mit seinem Auto in Kandel kontrolliert. Ein Urintest belegte den Konsum von Cannabis.

Auch hier wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Fußgänger übersehen

Germersheim (ots) – Ein 27-jähriger Autofahrer befuhr am Dienstagabend die Friedrich-Ebert-Straße in Germersheim und bog dann deutlich zu schnell in die Theodor-Heuss-Straße ab. Dabei übersah er einen Fußgänger, der gerade die Fahrbahn überqueren wollte.

Es kam zu einer Kollision, bei der der Fußgänger glücklicherweise nur leicht an den Beinen verletzt wurde. Gegen den Autofahrer wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.