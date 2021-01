Ludwigshafen (ots)-(SB) – Am Donnerstag 31.12.2020 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen den ganzen Tag zu verschiedensten Einsätzen alarmiert. Am Morgen wurde durch eine Brandmeldeanlage ein Einsatz bei einem Industriebetrieb in Stadtteil Rheingönnheim gemeldet. Der Auslösegrund war heißer Wasserdampf welcher dadurch einen Fehlalarm ausgelöst hatte. Im Laufe des Tages mussten bei mehreren Einsätzen Personen aus steckengebliebenen Aufzügen befreit werden.

Gegen 10.00 Uhr wurde die Feuerwehr zu einer Rauchentwicklung aus dem Straßenbahnbereich im Rathauscenter alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr konnte eine leichte Raucheinwicklung im U-Bahnbereich der Ebene “C” festgestellt werden. Die Ursache hierfür war ein Lagerfeuer im unmittelbaren Einfahrtbereich der Straßenbahnen in den Tunnel.

Um 23.13 Uhr wurden wir erneut zu einer Rauchentwicklung im U-Bahnbereich des Rathauscenter alarmiert. Vor Ort war der gesamte Bereich der Tiefebene stark verraucht. Zur Unterstützung der Brandbekämpfungsmaßnahmen wurde hierfür die Freiwillige Oppau mit alarmiert. Gegen 0:00 Uhr war das Feuer gelöscht. Umfangreiche Entrauchungsmaßnahmen waren hier jedoch erforderlich. Der Einsatz hier war um 1:21 Uhr beendet.

Parallel wurde ein Müllbrand im Stadtteil Hemshof sowie ein Wohnungsbrand im Stadtteil Gartenstadt von den Einsatzkräften abgearbeitet. Ein Müllbehälterbrand um 04:29 Uhr beendete die Schicht der Feuerwehreinsatzkräfte. Ausschließlich beim Wohnungsbrand in der Gartenstadt wurde eine Person leicht verletzt.