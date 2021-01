Polizei sucht nach unfallflüchtigem Fahrzeug

Neuhofen (ots) – Am Donnerstag 31.12.2020 zwischen 10:30 und 11:00 Uhr stellte ein 52-jähriger Mann seinen grauen Mercedes auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Industriestraße in Neuhofen ab, um einzukaufen. Bei Rückkehr musste er leider einen frischen Schaden am Heck seines Fahrzeugs feststellen. Der Unfallverursacher hat sie Unfallstelle verlassen ohne weitere Maßnahmen zu treffen.

Auf Grund der Höhe der Anstoßstelle könnte es sich, bei dem unfallverursachenden Fahrzeug, um einen Transporter oder ähnliches handeln. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall, bzw. dem flüchtenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Verirrtes Reh

Römerberg (ots) – 29.12.2020, 11:20 Uhr – Ein Reh hatte sich gestern in ein Wohngebiet in Römerberg verlaufen. Anwohner berichteten, dass das Reh seit geraumer Zeit herumirre und einen Weg zurück in die umliegenden Felder suche. Zwei Beamte versuchten sich dem Reh zu nähern, was zunächst misslang, da das Reh immer wieder vor ihnen davonlief.

In einer Sackgasse schließlich konnten sie des Rehs habhaft werden und es in ein 200 Meter entfernt liegendes Feld tragen. Dem urbanen Dschungel auf diese Weise entkommen, entfernte sich das Reh augenblicklich.