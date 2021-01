Verkehrsunfall auf B9 (siehe Foto)

Frankenthal (ots) – Ein Leichtverletzter und mindestens 7.000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls auf der B9. Den ersten Ermittlungen zufolge befuhren die drei Unfallbeteiligten am 30.12.2020 die B9 von Ludwigshafen kommend in Fahrtrichtung Worms, als gegen 15:10 Uhr der 46-jährige Fahrer eines schwarzen 5er BMW auf glatter Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug verlor, ins Schleudern geriet und gegen die Leitplanke fuhr. Der 28-jährige Fahrer eines blauen 5er BMW und der 36-jährige Fahrer eines blauen VW Polo versuchten, dem PKW auszuweichen.

Hierbei verlor der Fahrer des VW Polo ebenfalls die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit dem blauen 5er BMW. Infolge des Verkehrsunfalls klagte der 36-Jährige über eine Gehirnerschütterung und ein Schleudertrauma. Der schwarze 5er BMW war infolge des Verkehrsunfalls nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn komplett gesperrt.

Auch in den kommenden Tagen muss witterungsbedingt mit rutschigen und nassglatten Straßen gerechnet werden.

Um trotzdem sicher ans Ziel zu kommen, rät die Polizei Frankenthal:

Befreien Sie vor Fahrtantritt ihr Fahrzeug komplett von Schnee und Eis

Lassen Sie Ihren Wagen nicht im Stand warmlaufen

Warten Sie mit dem Umrüsten auf Winterreifen keinesfalls bis zum ersten Schnee, sondern wechseln Sie rechtzeitig

Achten Sie auf einen einwandfreien technischen Zustand ihres Fahrzeugs, insbesondere der Beleuchtung und Frostschutz in der Scheibenwaschanlage

Passen Sie stets ihre Geschwindigkeit den herrschenden Straßen- und Sichtverhältnissen an.

Bilanz der Silvesternacht

Frankenthal (ots) – Lediglich einen Einsatz nach dem Jahreswechsel galt es für die Feuerwehr Frankenthal zu bewältigen. Dabei handelte es sich jedoch um einen Brand in einem 4-geschossigen, 18-Wohnparteienhaus im Frankenthaler Süden mit 13 leicht verletzten BewohnernInnen.

Da eine Silvesterbereitschaft auf der Hauptfeuerwache auf Grund der Pandemie in diesem Jahr nicht möglich war, wurde ganz dem Trend der letzten Monate auch für diese Nacht umgeplant. Statt Präsenz und gemeinsam feiern hieß es nun staysafe im Kreise der Familie mit Bereitschaft athome. Die wichtigsten Positionen der Fahrzeuge waren vorgeplant und namentlich besetzt, der Rest wurde entsprechend aufgefüllt. Rund 30 eingeteilte Kameradinnen und Kameraden verbrachten den Jahreswechsel zu Hause bei anti-alkoholischen Getränken, immer bereit für die Sicherheit der Frankenthaler Bürgerinnen und Bürger in den Einsatz zu gehen.

Gegen 00:48 Uhr wurde die Feuerwehr Frankenthal dann zu einem Gebäudebrand in der Matthias-Grünewald-Straße in Frankenthal alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte drang dichter Rauch aus dem Treppenhaus. Auf einzelnen Balkonen befanden sich Bewohner und riefen um Hilfe. Diese wurden zunächst betreut, da keine akute Gefahr bestand. Durch den Einsatz einer Drehleiter wurden insgesamt 5 Personen von Balkonen, deren Wohnungen verraucht waren, nach unten gebracht. Die übrigen Bewohner wurden nach Belüftung des Treppenhauses nach unten geführt. Der Brand im Keller des Treppenhauses war sehr schnell durch einen Trupp unter Atemschutz mit einem C-Rohr gelöscht. Insgesamt 13 Personen wurden durch ein Großaufgebot des Rettungsdienstes zunächst gesichtet und anschließend auf Grund Verdacht Rauchgasintoxikation in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Teilweise waren die Bewohner noch vor Eintreffen der Feuerwehr durch das verrauchte Treppenhaus nach unten geflüchtet, manche hatten dabei ihre Wohnungstüren offen zurückgelassen. Alle Wohnungen wurden durch die Feuerwehr kontrolliert und soweit erforderlich mittels Überdrucklüftern rauchfrei geblasen.

Die Feuerwehr Frankenthal war mit 7 Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften vor Ort im Einsatz. Der Rettungsdienst war mit einem Großaufgebot an Rettungswagen, sowie Notärzten, leitender Notarzt und organisatorischer Leiter vor Ort.

Durch die Polizeiinspektion Frankenthal und Kräfte des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik, Technik wurde der Bereich weiträumig abgesperrt. Die Ermittlungen zur Brandursache und der Schadenshöhe werden durch die Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Rheinpfalz geführt.

Wir alle haben die Hoffnung, dass sich die Corona-Lage 2021 nachhaltig verbessert und wir auch seitens der Feuerwehr wieder langsam in den Regelbetrieb übergehen können.

Wenn sich jeder im Interesse von uns allen an die Hygiene- und Abstandsregeln hält, dann kann sich das Alltagsleben in diesem Jahr wieder langsam normalisieren.

Gefährliche Körperverletzung

Frankenthal (ots) – Nach dem Jahreswechsel suchte ein 32-Jähriger gegen 03.00 Uhr einen Zigarettenautomaten. Hierbei traf er im Eichwiesenweg in Frankenthal auf eine Gruppe von 5-6 Personen. Nachdem sich die Personengruppe von dem 32-Jährigen gestört fühlte, kam es nach einem Wortgefecht zu einer gefährlichen Körperverletzung Nachteil des 32-Jährigen. Der 32-Jährige wurde mit einem Gegenstand geschlagen und erlitt eine stark blutende Schnittwunde, die in einem Krankenhaus versorgt werden musste. Die Täter, jeweils im Alter von ca. 20 Jahren, flüchteten unterdessen mit Fahrrädern in unbekannte Richtung.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Sachbeschädigungsserie an PKW

Frankenthal (ots) – Mindestens 3 PKW hat ein bislang unbekannter Täter in der Nacht vom 29.12.2020 auf den 30.12.2020 in der Max-Beckmann-Straße beschädigt. An einem grauen Hyundai Tucson und einem blauen Mazda 6 wurden ca. ein Meter lange Kratzer festgestellt. Bei einem roten Opel Astra wurde der Tankdeckel abgerissen. Insgesamt entsteht ein Schaden von ca. 1.000 Euro.

Sachbeschädigung an PKW – Zeugen gesucht

Frankenthal (ots) – Ein 22-Jähriger hatte sein Auto, Mercedes/CLA/grau, in der Gabelsberger Straße in Frankenthal in Höhe der Pestalozzi Grundschule ordnungsgemäß geparkt. In der Zeit von Dienstag 29.12.2020, ca. 17.00 Uhr, bis Donnerstag 31.12.2020, ca. 13.30 Uhr, zerkratzte ein bislang unbekannter Täter die gesamte Fahrerseite des Autos. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 EUR.

