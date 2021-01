Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 01.01.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Polizeiliche Einsätze in der Silvesternacht 2020/21

Neustadt/Weinstraße (ots) – Der Jahreswechsel zum neuen Jahr 2021 verlief aus polizeilicher Sicht unproblematisch. Es ereigneten sich nur wenige polizeilich relevante Sachverhalte im Zuständigkeitsgebiet hiesiger Polizeiinspektion, die sich größtenteils auf gemeldete Ruhestörungen oder Streitigkeiten bezogen.

Bei einer zunächst verbalen Auseinandersetzung am Bayernplatz kurz vor 03.00 Uhr fuchtelte einer der Beteiligten mit einer Schreckschusspistole herum. Ein anderer Beteiligter konnte ihm diese abnehmen, wobei der 38jährige leicht verletzt wurde. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Neustadt: Glasdach beschädigt – Zeugen gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Vormittag des 01.01.2021 bemerkte ein Hauseigentümer im Bacchusweg in Neustadt-Mußbach einen Sachschaden an dem Glasdach seiner Terrasse. Bei näherer Inaugenscheinnahme konnten dort die Überreste einer sog. „Seenot-Fallschirmrakete“ (Leuchtrakete) bzw. eines ähnlichen Gegenstandes aufgefunden werden. Der Gegenstand war kurz nach Mitternacht auffällig hell brennend niedergegangen, daher werden Zeugen, die Hinweise zu der Person geben können, welche diesen pyrotechnischen Gegenstand abfeuerte, gebeten, sich unter Tel.-Nr. 06321/854-0 bzw. E-Mail pineustadt@polizei.rlp.de an hiesige Dienststelle zu wenden. Nur glücklichsten Umständen dürfte es zu verdanken sein, dass der Fallschirm auf einem unbrennbaren Glasdach und nicht auf oder an einem Wohngebäude landete. Durch die hohen Temperaturen des Leuchtsignals (welches auch in maritimen Umgebungen funktionieren soll), wäre es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu einem Brandereignis gekommen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):