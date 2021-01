Neustadt: Wasserrohrbruch in der Chemnitzer Straße

Neustadt an der Weinstraße – Am Silvesternachmittag, 31.12.2020, rückte die Feuerwehr zu einem Einsatz in die Chemnitzer Straße aus.

Passanten meldeten, in Höhe des Telekomgebäudes einen Wasseraustritt zwischen Bürgersteig und Fahrbahn. Noch während dem Ausrücken der Feuerwehr verständigte der diensthabende Disponent den Bereitschaftsdienst des örtlichen Energieversorgers. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte die Angaben des Meldenden bestätigten.

Das Wasser drang aus der Straßenrinne und verteilte sich auf der Straße. Die Feuerwehr sicherte die Gefahrenstelle gegen den fließenden Verkehr ab. Nach Eintreffen der Mitarbeiter des Energieversorgers übernahmen diese die Einsatzstelle in eigner Regie und leiteten alle weiteren erforderlichen Maßnahmen ein, sodass die Feuerwehr wieder einrücken konnte.

Im Einsatz war diese mit einem Löschfahrzeug und acht Einsatzkräften.