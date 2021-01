Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 01.01.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Haßloch: Auto vorsätzlich beschädigt

Haßloch (ots) – Mutwillig beschädigt wurde am 28.12.2020, im Zeitraum von 15:00 bis 19:30 Uhr, ein in der Max-Planck-Straße abgestellter Pkw. Hierbei wurde nicht nur das komplette Heck des Autos zerkratzt, sondern auch noch das Verdeck zerschnitten. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 5000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei in Haßloch unter der Rufnummer 06324-933-0 oder per Email an pihassloch@polizei.rlp.de.

Haßloch: Betrunkener Jugendlicher versucht Motorroller zu stehlen

Haßloch (ots) – In der Silvesternacht versuchte ein 14-jähriger aus Mannheim gegen 21:00 Uhr einen am Bahnhof abgestellten Motorroller zu entwenden. Nach kurzer Fahrtstrecke ging der Roller aus. Beim erneuten Versuch das Zweirad zu starten fiel dieses um. Der Jugendliche war erheblich betrunken, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Altersmäßig ist der Jugendliche bereits strafmündig und wird sich daher entsprechend zu verantworten haben. Er wurde nach Abschluss der Maßnahmen seinem sicherlich nicht erfreuten Vater übergeben.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):