Neustadt: Polizeiliche Einsätze in der Silvesternacht 2020/21

Neustadt/Weinstraße (ots) – Der Jahreswechsel zum neuen Jahr 2021 verlief aus polizeilicher Sicht unproblematisch. Es ereigneten sich nur wenige polizeilich relevante Sachverhalte im Zuständigkeitsgebiet hiesiger Polizeiinspektion, die sich größtenteils auf gemeldete Ruhestörungen oder Streitigkeiten bezogen.

Bei einer zunächst verbalen Auseinandersetzung am Bayernplatz kurz vor 03.00 Uhr fuchtelte einer der Beteiligten mit einer Schreckschusspistole herum. Ein anderer Beteiligter konnte ihm diese abnehmen, wobei der 38jährige leicht verletzt wurde. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Ruhiger Jahreswechsel für die Feuerwehr

Den letzten Einsatz im Jahr 2020 bearbeitete die Feuerwehr am Silvesternachmittag in der Chemnitzer Straße. Ansonsten war es für alle Einsatzkräfte, der kompletten Feuerwehr Neustadt seit Jahren ein ruhiger Jahreswechsel. Durch die strengen Regeln und Kontrollen der aktuellen Pandemielage gab es keine größeren Feiern, was natürlich auch der Feuerwehr zugute kam, da es dadurch keine Brände oder sonstigen Schadensereignisse gab.