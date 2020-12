Nachdem dieses Jahr alles auf den Kopf gestellt hat was unsere Normalität ausgemacht hat, geht es nun zu Ende. Viele Veränderungen und Einschränkungen mussten und müssen wir noch ertragen.Bleibt in eurer Mitte. Verbindet Euch mit euren Nachbarn, Bekannten, Freunden. Redet miteinander. Lasst Euch nicht spalten. Lasst Euch nicht unterkriegen.Wir wünschen Euch Allen einen guten Rutsch voller Energie und Kraft in das Jahr 2021.