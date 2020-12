Metropolchronicles 2020 – Der Kampf Gut gegen Böse – Schicksalsjahr der Menschheit – 31.12.2020 – Telegramkanal Metropolchronicles

Das Jahr 2020 geht zu Ende. Es war das unfassbarste Jahr in der Geschichte der Menschheit. Vieles hat sich grundlegend verändert. Das gesamte Leben hat sich in eine völlig neue Richtung gedreht.

Noch im Frühjahr wiesen wir in einem der ersten Beiträge darauf hin, dass unsere Welt niemals mehr die sein wird, wie wir sie kennen. Plötzlich verschwanden viele Spieler von der Weltbühne oder wurden von unbekannten Kräften plötzlich entmachtet.

Die unsichtbaren Veränderungen

Viele von uns erwarteten sichtbare Veränderungen. Doch die meisten passierten im Verborgenen. Immer wieder hofften die Menschen auf ein militärisches Eingreifen und eine Beendigung der unsäglichen Zustände weltweit.

Auch bei uns erwarten viele den großen Schlag. Seit Monaten quälen Politiker und Medien die Bevölkerung mit den unsinnigsten Corona-Maßnahmen die man sich vorstellen kann. Jeder, der seine Augen aufmacht kann deutlich sehen, dass es eben nicht zu der angekündigten tödlichen Pandemie gekommen ist. Es liessen sich viele in die Angst treiben. Wir haben immer wieder in unseren Artikeln die krassen Widersprüche zu einer echten Pandemie aufgeführt.

Die bemerkenswerte Vorgänge

Wie von uns bereits beschrieben, ist der Vatikan entmachtet. Mit seiner Verfügung „Motiu Proprio“ leitet der noch im Amt befindliche Papst, das Ende der katholischen Kirche und die Auflösung ein.

Die englische Königin unterschrieb letzte Nacht ihre Zustimmung zum Brexit. Premier Johnson jubelte. Damit ist England aus dem für die Völker Europas nutzlosesten Konstrukt ausgestiegen.

In Amerika wartet man gespannt auf das Wahlfinale. Einer Wahl die auch in jeder Hinsicht einmalig ist. Soviel offensichtlicher Wahlbetrug und kriminelles Vorgehen, hat es noch nie gegeben. Dennoch ging Donald Trump entspannt golfen. Er hat nun alle für den 6. Januar nach DC eingeladen. Zu seiner Victory-Party. Also der Siegesparty. Da dürfen wir sehr gespannt sein, was da auf uns zu kommt.

Das Geldsystem ist nun, wir haben es seit August immer wieder betont, völlig am Ende. Unsere Wirtschaft stürzt nun ins Bodenlose. Die Corona-Schäden sind horrend. Viele Kleinunternehmen haben längst aufgegeben. Die Billionen-Summen sind nicht mehr aufzubringen. Die Katastrophen-Meldungen sind längst bei ntv & Co angekommen.

Die BRD ist zum Schwafel-Land verkommen. Die Politiker schwafeln nur noch Blödsinn. Und das versprochene Geld kommt, wenn überhaupt dann offenbar nur in Dollar oder einer neuen Währung bei den Menschen an.

Die Medien und ihre Helfershelfer in der Politik ringen um die immer weiter schwindende Gunst der Zuschauer und Zuhörer. Immer deutlicher wurde es dieses Jahr, dass außer gezielter Propaganda und versteckten Kriegslisten von diesen Medien nicht mehr zu erwarten ist. Die Medien halfen kräftig mit, diese Fake-Pandemie in den Köpfen der Menschen zu verankern. Sie sind schuld an der steigenden Angst und haben die Folgen zu verantworten.

Wir könnten noch sehr viel mehr aufzählen. Doch dieses System ist am Ende. Die Politik ist abgewirtschaftet. Die Parteien-Korruption ist überdeutlich. Die Lügen, die teilweise im Minutentakt kamen, wurden in den sozialen Medien unfassbar oft entlarvt.

Der Kampf Gut gegen Böse

Bevor sich alles zum Guten wendet, muss offenbar erst alles zerstört und ans Licht der Wahrheit gezerrt werden.

So haben sich die Dinge in letzter Konsequenz in eine gute Richtung bewegt. Ganz platt gesagt wurde der Kampf des Guten gegen das Böse längst zur guten Seite hin entschieden. Der Plan gegen die Menschheit wurde beendet. Viele Akteure bekämpft. Was uns am Anfang dieses Jahres noch bedrohte ist von der Bühne verschwunden. Wir alle sind bereit für die größte Veränderung der Menschheitsgeschichte.

Das neue Zeitalter steht vor der Tür

Wir wünschen Euch und euren Lieben einen ganz besonderen Rutsch in das Jahr 2021. Nehmt das nun zu Ende gehende Jahr als das was es für uns alle war: Ein lehrreiches Jahr und der Aufbruch in ein neues Zeitalter.

Am 01.01.2021 kommen wir mit der nächsten Arminius Runde und weiteren Informationen.