Neustadt: Feuerwehr bringt die Gulaschkanone für einen guten Zweck zum Einsatz

Neustadt an der Weinstraße – Die Neustadter Bevölkerung kann sich nicht nur bei Schadensereignissen oder sonstigen Unglücken auf ihre Feuerwehr an 24 Stunden und 365 Tage im Jahr verlassen. Sie engagiert sich auch über ihre eigentlichen Aufgaben hinaus. So brachte der Feuerwehrmann Nermin Canetovic vom Löschzug 3 der Stadtmitte die Idee ein, ob man nicht schwächeren und bedürftigeren unserer Gesellschaft zum Ende des verzwickten Jahres eine warme Mahlzeit zubereiten könnte.

Nach Abklärung der Hygieneregeln und der Rücksprache mit der Wehrleitung ging er an die Planung des Events. Als Verein kam die Tagesbegegnungsstätte Lichtblick in Frage, welche sich für Obdachlose und sozial benachteiligte Menschen einsetzt und es dort von Montag bis Freitag möglich ist ein Frühstück und Mittagessen zu erhalten. Aufgrund der Pandemie und der Platzverhältnisse in der Talstraße findet dies zurzeit im Casimirianum statt.

Ein Team von zehn Personen fand sich am Mittwochmorgen (30.12.2020) in der Hauptfeuerwache ein und fing an eine gute deftige Gulaschsuppe zu zubereiten. Hierzu zerkleinerte das Team 30 Kilogramm Fleisch, welches zu einem Drittel von der Metzgerei Eicher gespendet war. Des Weiteren galt es 10 Kilogramm Zwiebeln und Kartoffeln sowie je drei Kilogramm Karotten und Paprika zu zerschneiden. Traditionsgemäß bereiteten die Kameradinnen und Kameraden diese in der Feldküche (Gulaschkanone) zu. Insgesamt ergab dies 120 Portionen, die im Casimirianum unter den erforderlichen Anstandsregeln von der Feuerwehr ausgegeben wurden. Damit alle in den Genuss der Feuerwehrgulaschsuppe kamen und die Hygieneregeln eingehalten werden können, kamen die Gäste zu unterschiedlichen Zeiten.

Zu einer guten Suppe gehört auch ein schönes knuspriges Brötchen oder eine Scheibe Brot. Diese Backwaren und zusätzlich noch Kaffeestückchen spendete alles die Bäckerei Liebenstein. Die Gäste des Mittagsmahles waren begeistert von dem Essen und dem Engagement der Feuerwehrangehörigen. Es hat so gut geschmeckt, dass sich einige noch etwas mitnahmen als Gulaschsuppe to go. Der Leiter der Tagesbegegnungstätte Lichtblick, Herr Rothe, bedankte sich ganz herzlich bei der Feuerwehr für das Engagement. Ein weiterer Dank durch die Initiatoren galt der Metzgerei Eicher und der Bäckerei Liebenstein für ihre Unterstützung.