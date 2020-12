Angefahrener schwarzer Hund gesucht

Böchingen (ots) – Bereits am Montag 28.12.2020 gegen 17 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Landstraße 513 zwischen Böchingen und Walsheim. Ein 66-jähriger Wohnmobilfahrer hatte einen Hund angefahren, welcher die Landstraße kreuzte. Der Hund rappelte sich im Anschluss auf und rannte in Richtung Böchingen davon. Da nicht geklärt ist, ob der Hund bei dem Verkehrsunfall verletzt wurde, hat sich der Wohnmobilfahrer an die Polizei Landau gewandt.

Ein Hundebesitzer konnte vor Ort nicht ausfindig gemacht werden, auch eine Absuche nach dem Tier durch den 66-Jährigen blieb erfolglos. Der Hund war ca. 40-50 cm groß und hatte ein schwarzes Fell. Außerdem trug er ein rotes Halsband.

Weitere Angaben zu dem Hund konnte der Mitteiler nicht machen. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 EUR. Die Polizeiinspektion Landau sucht nun den Hund bzw. den Besitzer um eine tiermedizinische Versorgung zu gewährleisten. Hinweise werden telefonisch unter 06341/2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de entgegen genommen.

Verkehrschaos auf dem Kalmitparkplatz

Maikammer (ots) – Wiederholt musste Dienstag 29.12.2020 durch die Polizei die Zufahrt zum Kalmitparkplatz gesperrt werden, weil auf dem Parkplatz ein verheerendes Verkehrschaos herrschte. Eine Zu- bzw. Abfahrt vom Parkplatz war teilweise nicht mehr möglich, weshalb der Verkehr zum Erliegen kam. Bereits über die Weihnachtsfeiertage musste verkehrslenkend eingegriffen werden, weil mehrmals solche Parksituationen gemeldet wurden.

Die Polizei appelliert: Jeder von uns kann in die Situation kommen, auf die schnelle Ankunft von Feuerwehr und Rettungsdiensten angewiesen zu sein. Rücksichtslos und unbedacht abgestellte Kraftfahrzeuge können dazu führen, dass möglicherweise äußerst wertvolle Zeit für die Rettung von Menschenleben oder bedeutenden Sachwerten verloren geht. Dort, wo vielleicht noch ein Pkw durchkommt, kann es für die großen Feuerwehr- und Rettungsdienstfahrzeuge schon viel zu eng sein. Gerade daher sollte bedacht geparkt werden. Das für den ruhenden Verkehr zuständige Ordnungsamt der VG Maikammer wurde in Kenntnis gesetzt.