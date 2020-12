Nach Einbruchsversuch festgenommen und verurteilt

Ludwigshafen (ots) – Ein aufmerksamer Zeuge meldete am Mittwoch 30.12.2020 gegen 01:30 Uhr, dass sich gerade zwei Personen an einem Imbisswagen in der Carl-Bosch-Straße zu schaffen machen würden. Als die Polizeibeamten kurz darauf vor Ort eintrafen, waren die beiden Täter, ein 40-Jähriger und ein 47-Jähriger, noch dort. Der 40-Jährige wollte zunächst fliehen, ließ sich nach Androhung des Distanzelektroimpulsgerät jedoch ebenfalls widerstandslos festnehmen.

Beide Männer wurden mit zur Dienststelle genommen. Sie sind bereits mehrfach wegen gleichgelagerter Delikte in Erscheinung getreten. Da der 40-Jährige über keinen festen Wohnsitz verfügt, verblieb er im Gewahrsam und wurde noch am gleichen Tag (11 Uhr) dem Haftrichter vorgeführt. Er wurde in einem beschleunigten Verfahren zu einer Freiheitsstrafe von 5 Monaten auf Bewährung sowie einer Geldauflage verurteilt.

Zigarettenautomat aufgebrochen

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 29.12.2020 gegen 9:30 Uhr wurde ein aufgebrochener Zigarettenautomat in der Kalsbader Straße Ecke Banater Straße gemeldet. Es wurde Tabakware gestohlen. Insgesamt entstand ein Schaden von mindestens 2.000 Euro. Zeugen, die etwas auffälliges beobachtet oder gehört haben, werden gebeten, sich zu melden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Einbruch in Eisdiele

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 29.12.2020 gegen 9:15 Uhr, drangen bislang Unbekannte in eine Eisdiele in der Saarlandstraße ein. Sie entwendeten zwei Eismaschinen. Zeugen, die etwas auffälliges beobachtet oder gehört haben, werden gebeten, sich zu melden. Eine Schadenshöhe wird derzeit ermittelt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Radarkontrollen des Polizeipräsidiums Rheinpfalz für Januar 2021

(ots) – Im Bereich der Polizeidirektion Ludwigshafen finden wie folgt Kontrollen statt:

Donnerstag 07.01.2021 im Bereich Bobenheim-Roxheim.

Dienstag 12.01.2021 im Bereich Schifferstadt.

Freitag 22.01.2021 im Bereich Ludwigshafen.

Montag 25.01.2021 im Bereich Speyer.

(ots) – Im Bereich der Polizeidirektion Landau finden wie folgt Kontrollen statt:

Freitag 08.01.2021 im Bereich Kandel.

Mittwoch 13.01.2021 im Bereich Wörth.

Dienstag 12.01.2021 im Bereich Landau.

Donnerstag 28.01.2021 im Bereich Hochstadt.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass Kontrollen auch außerhalb der genannten Zeiten und Örtlichkeiten stattfinden.