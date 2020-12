Landau: Die Polizei-News

Falsch in den Baustellenbereich gefahren

B10/Landau-Nord (ots) – Über 1.000 Euro Sachschaden an seinem Fahrzeug verursachte ein 60 Jahre alter Mercedesfahrer, der Dienstag 29.12.2020 kurz nach 07 Uhr falsch in den Baustellenbereich bei Landau-Nord in Fahrtrichtung A 65 fuhr. Seinen Angaben zufolge war er zuvor vom Gegenverkehr geblendet worden, weshalb er der Beschilderung nicht richtig wahrgenommen hatte und falsch in den Baustellenbereich fuhr.

Ein entgegenkommender LKW-Fahrer erkannte rechtzeitig die Situation und bremste den nachfolgenden Verkehr aus. Der 60-Jährige fuhr beim Ausweichen in einen abgesperrten Teil und beschädigte infolge der abgefrästen Fahrbahn sein Auto. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Vandalismus

Dierbach (ots) – In der Nacht auf Dienstag 29.12.2020 wurde im Ortsbereich Dierbach ein Verkehrsschild aus der Verankerung gerissen und mehrere Leitposten am Straßenrand beschädigt. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Insbesondere im Bereich der Jahnstraße und dem Mühlweg werden Zeugen gesucht, die in der Nacht gegen 02:30 Uhr, im Zusammenhang mit den Beschädigungen, verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sie werden gebeten sich unter 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.