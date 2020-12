Groß-Gerau

Bar trotz Verbot geöffnet – 5 Gäste an Spielautomaten

Groß-Gerau (ots) – Eine Bar in der Frankfurter Straße, kontrollierten Beamte der Polizeistation Groß-Gerau am Dienstagabend 29.12.2020 gegen 20.00 Uhr. In der, entgegen des derzeit geltenden coronabedingten Verbots geöffneten Bar, bemerkten die Ordnungshüter anschließend eine Frau und zudem 5 Männer die an Spielautomaten “zockten”.

Den Personen wurde ein Platzverweis erteilt. Auf den Lokalbesitzer sowie die Gäste kommen nun Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstoßes gegen die Coronaregeln zu.

20-Jähriger berauscht am Steuer – Drogen und zu viele Insassen im Auto

Rüsselsheim (ots) – Einen 20-jährigen Autofahrer und seine 3 Mitfahrer stoppten Beamte der Polizeistation Rüsselsheim am Dienstagnachmittag 29.12.2020 im Waldweg. Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der Mann offenbar unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Ein Test reagierte anschließend auf den vorherigen Konsum von Cannabis.

Im Fahrzeug fanden die Polizisten zudem wenige Gramm Haschisch und einen Joint. Der 20-Jährige wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Weil sich im Fahrzeug, entgegen der derzeit geltenden Coronabestimmungen mit 4 Insassen aus verschiedenen Hausständen zu viele Personen befanden, leitete die Polizei entsprechende Verfahren ein.

Grauer BMW X4 gestohlen

Raunheim (ots) Einen in der Mathildenstraße abgestellten grauen BMW X4 im Wert von rund 100.000 Euro, entwendeten Unbekannte in der Nacht zum Dienstag 29.12.2020. Das Fahrzeug wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand mittels Originalschlüssel gestohlen.

An dem Fahrzeug sind die amtlichen Kennzeichen GG-CK 7680 angebracht. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise, insbesondere auf den Verbleib des gestohlenen BMW geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Gewässerverunreinigung durch Öl im Unterwasser der Schleuse Kostheim

Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Ginsheim-Gustavsburg (ots) – Am Mittwoch 30.12.2020 gegen 08.30 Uhr, wurde der Wasserschutzpolizeistation Wiesbaden aus der Schifffahrt heraus gemeldet, dass im Unterwasser/Staustufe der Schleuse Kostheim ein dünner und bereits älter wirkender Ölfilm auf gesamter Breite bemerkt wurde. Das Ausmaß betrug ca. 80x400m.

Trotz Aufklärung durch ein WSP-Boot, einem Polizeihubschrauber und einer interne Prüfung der Schleusenbauwerke, konnte kein Verursacher festgestellt werden. Ein zur Fahndung ausgeschriebenes und infrage kommendes Tankmotorschiff konnte durch die WSP St.-Goar angetroffen und kontrolliert werden. Neue Ermittlungsansätze ergaben sich daraus jedoch nicht.

Beseitigungsmaßnahmen waren nicht mehr erforderlich, da auch die Untere Wasserbehörde Groß-Gerau i.V.m. mit der örtlichen Feuerwehr keine Verunreinigung mehr vor Ort ausmachten. Eine Gefahr für die aquaristische Lebensgemeinschaft im Main und der des angrenzenden Rheins bestand nicht.

Darmstadt

Holzpuppenwagen aus Auto gestohlen

Darmstadt (ots) – Ein “Am Kaiserschlag” geparkter blauer Toyota Corolla geriet am Dienstagmorgen 29.12.2020 in den Fokus von Kriminellen. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter zwischen 05-08.30 Uhr einen Holzpuppenwagen aus dem Kofferraum und machten sich damit auf und davon.

Die Darmstädter Polizei ermittelt wegen Diebstahls und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienliche Hinweise entgegen.

Erdgeschosswohnung in Mehrfamilienhaus von Einbrechern heimgesucht

Darmstadt (ots) – Die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Eschollbrücker Straße ist am Dienstagnachmittag 29.12.2020 von Einbrechern heimgesucht worden. In der Zeit zwischen 16.30-17.30 Uhr verschafften sich die Täter über ein Fenster gewaltsam Zugang zu den Räumen und suchten dort nach Wertgegenständen. Sie wurden fündig, erbeuteten unter anderem Schmuck und flüchteten mit ihrem Diebesgut in unbekannte Richtung.

Die Darmstädter Kripo (K21/22) ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Diese werden gebeten, sich mit den Beamten unter der Rufnummer 06151/9690 in Verbindung zu setzen.

Darmstadt-Dieburg

Tür hält Einbruchsversuch stand – Wer kann Hinweise geben?

Fischbachtal-Steinau (ots) – Nachdem sich Kriminelle an der Tür eines Einfamilienhauses in der Hauptstraße zu schaffen machten und diese dem Einbruchsversuch standhielt, sucht die Polizei nach Zeugen.

Im Tatzeitraum zwischen Sonntag (27.12.) und Montag (28.12.) versuchten Unbekannte die Haustür aufzuhebeln. Dieser Versuch scheiterte, woraufhin sie das Weite suchten. Dennoch hinterließen die Kriminellen einen Schaden von mehreren Hundert Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, mit den Ermittlern des Kriminalkommissariats 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 Kontakt aufzunehmen.

Leergut aus Getränkemarkt entwendet – Wichtiger Zeuge gesucht

Griesheim (ots) – Das Pfandlager eines Getränkemarkts in der Ottostraße rückte am Montagvormittag 28.12.2020 in das Visier Unbekannter.

Ersten Erkenntnissen zufolge, verschafften sich die Männer gegen 10.30 Uhr Zutritt zum Pfandlager des Marktes. Hieraus entwendeten sie einen Sack mit diversem Leergut und flüchteten im Anschluss über die Ottostraße in Richtung Hofmannstraße.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei insbesondere einen wichtigen Zeugen, der offenbar das Treiben der jungen Männer beobachtet haben soll.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Griesheim ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06155/8385-0 entgegen.

Drei Festnahmen nach versuchtem Einbruch – Polizeihubschrauber fahndet nach flüchtendem Komplizen

Pfungstadt-Eschollbrücken (ots) – Am Mittwochnachmittag 30.12.2020 haben Polizeikräfte nach einem versuchten Einbruch in Eschollbrücken drei Tatverdächtige festgenommen. Gegen 14.30 Uhr verständigte ein Zeuge über Notruf die Polizei und meldete mehrere verdächtige Personen sowie ein Fahrzeug auf einem Nachbargrundstück in der Friedhofstraße. Da die Nachbarn laut Aussage des Mitteilers nicht zu Hause seien, komme ihm das komisch vor.

Umgehend wurden zahlreiche Einsatzkräfte zusammengezogen. Polizeistreifen konnten am Tatort einen 19-Jährigen festnehmen sowie frische Hebelspuren an der Terrassentür feststellen. Einer weiteren Person gelang bei Eintreffen der Streifen über ein Gartengrundstück im Birkenweg die Flucht. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, klickten auch bei zwei 20 und 25-jährigen Männern im Nahbereich des Tatortes die Handschellen. Zudem konnte auch mutmaßliches Einbruchswerkzeug in einem Nachbargarten sichergestellt werden.

Die drei Festgenommen kamen für weitere polizeiliche Maßnahmen in Polizeigewahrsam. Ob sie auch für weitere, gleichgelagerte Taten in Frage kommen, müssen die weiteren Ermittlungen der Darmstädter Kriminalpolizei zeigen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Kreis Bergstraße

Gorxheimertal: Stute vorsätzlich im Genitalbereich verletzt – Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Gorxheimertal (ots) – In der Zeit von Dienstagabend 29.12.2020 bis Mittwochmorgen 30.12.2020 sind bislang noch unbekannte Täter in einen Stall im Gorxheimertal eingedrungen und haben eine Stute vorsätzlich verletzt. Gegen 06.45 Uhr am Mittwoch stellten Zeugen fest, dass sich die 4 Pferde, die in einem Stall im Bereich des Bergwegs untergebracht sind, nicht mehr in diesem befanden. Im Rahmen der anschließenden Suche konnten alle Tiere freilaufend in der Nähe eines dortigen Gestüts aufgefunden und eingefangen werden.

Bei einer der Stuten wurden Verletzungen am linken Hinterlauf und im Genitalbereich entdeckt, die anderen Pferde blieben unverletzt. Ein Tierarzt versorgte die verletzte Stute. Nach bisherigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass die Verletzungen vorsätzlich zugefügt wurden.

Der Tatzeitraum reicht bis circa 20.30 Uhr am Vorabend zurück. Die Polizei in Wald-Michelbach hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen sind. Hinweise werden unter der Rufnummer 06207/9405-0 entgegengenommen.

ICE erfasst Reh

Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Lampertheim/Kreis Bergstraße (ots) – Bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main ging am Dienstagmorgen 29.12.2020 gegen 8 Uhr die Meldung ein, dass ein ICE kurz vor dem Bahnhof Lampertheim etwas überfahren hätte. Aufgrund dieser Meldung und es nicht auszuschließen war, dass ein Mensch zu Schaden gekommen ist, wurden die Gleise für den Zugverkehr gesperrt und eine Streife der Bundespolizei suchte gemeinsam mit Beamten der Landespolizei den Bereich ab.

Hierbei konnte ein totes Reh gefunden werden, dass offensichtlich von einem Zug erfasst wurde. Nachdem sicher war, dass niemand weiteres zu Schaden gekommen ist, wurden die Sperrungen um 9.20 Uhr wieder freigegeben. Durch den Vorfall kam es bei insgesamt 24 Zügen zu Verspätungen.

