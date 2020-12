Darmstadt (ots) – Am Dienstagabend 29.12.2020 wurde ein 13-jähriger Darmstädter von 4 unbekannten Jugendlichen in Darmstadt geschlagen und beraubt. Die 4-köpfige Grupp hatte den Jungen im Olbirichweg, in der dortigen Grünanlage hinter dem Alice-Hospital, plötzlich umringt und einen Kopfstoß verpasst. Sie forderten Geld und flüchteten mit der Bauchtasche des 13-Jährigen als Beute in Richtung Hochzeitsturm.

In der Tasche befanden sich ein Paar Apple-Kopfhörer (AirPods), ein I-Phone Ladekabel und

3 Euro Münzgeld. Der 13-jährige blieb äußerlich unverletzt.

Die 4 Täter werden wie folgt beschrieben:

Alle sind männlich und zwischen 14 und 16 Jahren alt.

Der Haupttäter soll ca. 175 cm groß und schlank gewesen sein. Er hatte dunkle Haare und war mit einer schwarzen Weste mit Kapuze bekleidet. Dabei hatte er ein weißes IPhone 11.

Der zweite Täter war ca. 165-175 cm groß, schlank, hatte dunkle Haare und trug einen Oberlippenbart. Er soll dunkle Kleidung getragen haben.

Der dritte Täter soll ca. 180 cm groß und schlank gewesen sein. Er hatte dunkelblonde/braune Haare und war ebenfalls dunkel gekleidet.

Der vierte Täter soll etwas größer wie 180 cm und von kräftiger Statur gewesen sein. Auch er war dunkel gekleidet und hatte eine Kapuze auf.

Die Ermittler des Kommissariats 35 suchen in diesem Zusammenhang Augenzeugen des Geschehens und bitten diese, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen. Unter der Rufnummer 06151/9690 ist die Erreichbarkeit der Beamten gegeben und werden alle sachdienlichen Hinweise entgegengenommen.

_____________________________________________________________________

