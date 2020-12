Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Karlsruhe 37-Jähriger wird dem Haftrichter vorgeführt

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wird ein 37-jähriger türkischer

Staatsangehöriger dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Dem

bereits einschlägig in Erscheinung getretenen und unter Bewährung stehenden

Beschuldigten wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Der erheblich

alkoholisierte 37-Jährige soll am frühen Mittwochmorgen an der Haltestelle

Yorckstraße zunächst versucht haben, seiner am Boden liegenden, ebenfalls

erheblich alkoholisierten Lebensgefährtin aufzuhelfen. Hierbei habe er die Frau

mehrfach aufgerichtet und fallen gelassen. Anschließend habe er mehrfach gegen

den Körper der Frau und einmal gegen deren Kopf getreten. Die 31-Jährige wurde

mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen. Der

Beschuldigte konnte in der Nähe durch eine Streifenwagenbesatzung vorläufig

festgenommen werden.

Karlsruhe – Demonstrationsaufzug aufgrund von Abstandsverstößen gestoppt

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Stadt Karlsruhe und des

Polizeipräsidiums Karlsruhe

Ein für Dienstagaband angemeldeter Demonstrationsaufzug in der Karlsruher

Innenstadt wurde aufgrund von Verstößen der Teilnehmer gegen das Abstandsgebot

gestoppt. Da es bei der folgenden Kundgebung zu weiteren bedenklichen

Situationen hinsichtlich des Infektionsschutzes kam, beendete der

Versammlungsleiter die Demonstration vorzeitig.

Die Versammlung unter dem Motto „Maskenfreier Antifaschistischer

Friedensdiscozug“ war mit zirka 60 Teilnehmenden von 18.00 Uhr bis 21.00 Uhr

angemeldet. Es war ein Aufzug beginnend vom Kronenplatz zum Marktplatz geplant.

Bereits bei der Aufstellung des Aufzuges kam es unter den knapp 30 Demonstranten

zu Verstößen aufgrund nicht eingehaltener Mindestabstände. Da auch eingeteilte

Ordner der Versammlung an den Missachtungen beteiligt waren, wurde der Aufzug

gegen 18.25 Uhr in Abstimmung zwischen Polizei und Versammlungsbehörde

untersagt. Die Demonstration wurde daraufhin als Kundgebung auf dem Kronenplatz

fortgeführt. Dabei musste in der Folge aufgrund weiter kritischem

Abstandsverhaltens ein Ordner von seiner Aufgabe entbunden werden. Die

eingesetzten Polizeibeamten übernahmen schließlich Aufgaben des Ordnerdienstes,

um unter anderem ein Durchqueren der Versammlung von Passanten zu verhindern. Um

19.12 Uhr wurde die Kundgebung schließlich vom Versammlungsleiter beendet.

Zugbegleiter bei Kontrolle geschlagen

Mannheim (ots) – Dienstagabend wurde eine Streife der Bundespolizei aufgrund von

Streitigkeiten an den IC 2217 von Mainz nach Mannheim gerufen. Im Zug sei es zu

einer Auseinandersetzung bei der Fahrscheinkontrolle gekommen.

Nach Ankunft des Zuges traf die Streife auf den 28-jährigen, geschädigten

Zugbegleiter sowie den 22-jährigen, tatverdächtigen afghanischen

Staatsangehörigen. In einer ersten Befragung äußerte der Geschädigte, im Rahmen

der Fahrscheinkontrolle den 22-Jährigen angesprochen zu haben. Dieser konnte

keinen gültigen Fahrschein vorlegen und versetzte dem Zugbegleiter daraufhin

einen Schlag ins Gesicht. Dieser trug eine Schwellung an der Lippe davon, konnte

seinen Dienst jedoch fortsetzen.

Da sich der 22-jährigen Tatverdächtige nicht ausweise konnte, wurde er zur

Identitätsfeststellung sowie für weitere polizeiliche Maßnahmen auf die

Dienststelle verbracht. Dort stellten Beamte fest, dass sich der Mann unerlaubt

im Bundesgebiet aufhielt. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen und

Rücksprache mit den zuständigen Stellen, wurde der 22-Jährige von der

Dienststelle entlassen. Auf ihn kommen nach derzeitigem Stand der Ermittlungen

nun Strafanzeigen wegen Körperverletzung, Erschleichen von Leistungen und

unerlaubten Aufenthalt im Bundesgebiet zu.

Karlsruhe – Rotlichtmissachtung führt zu Unfall

Karlsruhe (ots) – Am Dienstagabend, gegen 19 Uhr, missachtete eine 25-jährige

Autofahrerin wohl das Rotlicht der Ampelanlage an der Bundesstraße10. Sie

kollidierte dann mit dem Fahrzeug einer links aus der Kesslerstraße bei

Grünlicht auf die B10 abbiegenden Dame.

Die 25-jährige BMW-Fahrerin war auf der B10 aus der Pfalz kommend in

Fahrtrichtung Stadt unterwegs. Beide Frauen wurden nicht verletzt. Der Pkw der

älteren Dame musste abgeschleppt werden.

Es entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von einigen tausend Euro

Bretten – Bei Wohnungseinbrüchen mehrere tausend Euro entwendet

Karlsruhe (ots) – Unbekannte sind am Dienstagnachmittag in zwei Wohnhäuser in

Bretten eingebrochen und haben dabei Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren

tausend Euro entwendet.

Zwischen 11:30 und 17:30 Uhr verschafften sich die Einbrecher zunächst Zugang zu

einem Grundstück in der Hans-Sachs-Straße und hebelten anschließend die

Terrassentür des Wohnhauses auf. Nachdem sie hierdurch ins Gebäude gelangt

waren, durchsuchten die Täter mehrere Räume nach Wertgegenständen. Ob sie

hierbei auch etwas entwendet haben, ist noch nicht bekannt.

Auch in der Turbanstraße hebelten Diebe zwischen 14 und 19 Uhr die Terrassentür

eines Einfamilienhauses auf, um ins Innere zu gelangen. Anschließend

durchsuchten sie sämtliche Räume des Hauses nach Wertgegenständen und nahmen bei

ihrer Suche nach Beute Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro an

sich.

Ob beide Einbrüche von denselben Tätern verübt wurden, ist noch Gegenstand der

weitere Ermittlungen.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem

Kriminaldauerdienst in Karlsruhe unter 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Rheinstetten – Einbruch in Einfamilienhaus

Karlsruhe (ots) – In ein Einfamilienhaus in der Wilhelm-Röntgen-Straße in

Rheinstetten wurde am Montag, zwischen 13 Uhr und 14.30 Uhr, eingebrochen.

Ein bislang unbekannter Täter hebelte die Terrassentür des Einfamilienhauses mit

einem unbekannten Werkzeug auf und gelangte so ins Gebäudeinnere. In den

Wohnräumen wurden sämtliche Schränke geöffnet und durchwühlt. Entwendet wurde

Bargeld und einige Schmuckstücke.

Der Diebstahlschaden beläuft sich auf einige hundert Euro.