Mannheim-Neckarau: Unfallfluchten im Stadtteil Neckarau – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarau (ots) – Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau sucht Zeugen zu

zwei Unfallfluchten, die sich im Stadtteil Neckarau ereignet hatten.

In der Waldhornstraße beschädigte ein unbekannter Autofahrer zwischen

Montagabend und Dienstagmittag beim Vorbeifahren einen geparkten Mercedes und

fuhr anschließend einfach weiter. Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro

geschätzt. Unter dem Scheibenwischer des beschädigten Fahrzeugs wurde ein

durchgerissenes weißes Kuvert aufgefunden, das jedoch leer war.

In der Zeit zwischen 25.12.2020 und 29.12.2020 beschädigte ein unbekannter

Autofahrer in der Belfortstraße einen geparkten Hyundai SUV. Es entstand

Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Hier war ein Zettel unter dem

Scheibenwischer angebracht. Die darauf geschriebene Telefonnummer ist jedoch

ebenso wenig existent wie der angegebene Name.

Zeugen, die die Unfälle beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum

jeweiligen Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

Mannheim-Käfertal: Betrunkener Autofahrer verursacht Verkehrsunfall

Mannheim-Käfertal (ots) – Einen Verkehrsunfall verursachte ein betrunkener

Autofahrer am Dienstagmittag im Stadtteil Käfertal. Ein 57-jähriger Mann fuhr

gegen 12.45 Uhr mit seinem Ford vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes nach rechts

auf die Straße „Auf dem Sand“. Dabei übersah er einen Krankentransport, der auf

der Straße „Auf dem Sand“ in Richtung Waldstraße unterwegs war und stieß mit ihm

zusammen. Dabei wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt. Der Sachschaden wird

auf rund 10.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch im Atem

des 57-Jährigen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,4 Promille. Dem Mann

wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen

Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Sein Führerschein wurde zu den Akten

genommen.