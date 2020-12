Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Aufbruch eines Zigarettenautomaten misslingt – Hinweisgeber gesucht

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein aufmerksamer Zeuge vereitelte in der

Nacht von Dienstag auf Mittwoch den Aufbruch eines Zigarettenautomaten in der

Konrad-Adenauer-Straße. Zwei männliche Täter machten sich gegen 22.40 Uhr am

Automaten mit einem Brecheisen zu schaffen, was die Aufmerksamkeit eines

Anwohners auf sich auf sich zog. Als dieser die Täter ansprach, flüchteten diese

umgehend. Ohne zu zögern nahm der Mann die Verfolgung auf, verlor die Täter dann

aber schließlich aus den Augen. Nach bisherigen Erkenntnissen stiegen die Täter

hiernach an der Haltestelle Blumenstraße in die Straßenbahn der Linie 5.

Die flüchtigen Männer können wie folgt beschrieben werden:

1.Männlich, zwischen 16-20 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 m groß, schlank, trug eine

schwarze Winterjacke mit Kapuze und eine dunkle Hose

2.Männlich, zwischen 16-20 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 m groß, schlank, trug eine

helle bzw. blaue Jacke und blaue Jeans und führte einen schwarzen Rucksack mit

sich

Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach

weiteren Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Diese werden gebeten,

sich unter 06201 10030 an die Beamten zu wenden.

Nußloch, Rhein-Neckar-Kreis: Jagdsitze beschädigt – Zeugen gesucht

Nußloch / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Mindestens fünf Ansitzeinrichtungen wurden

seit dem 24.12.2020 im Waldgebiet Richtung Maisbach bislang von unbekannten

Tätern beschädigt. Neben zerschlagenen Scheiben hinterließen die oder der Täter

auch Verpackungsabfälle in den Jagdeinrichtungen. Dem nicht genug wurden die

Bauten mit Essenresten wie Joghurt und Käse beschmiert. Das Polizeirevier

Wiesloch hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach

Zeugen, die verdächtiges Beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter

06222 57090 an die Beamten zu wenden.

Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Aufgrund geplatzten Reifens in die Leitplanken geprallt

Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Wegen eines geplatzten Reifens verlor eine

30-jährige Autofahrerin am Dienstagmittag die Kontrolle über ihr Fahrzeug und

prallte in die Leitplanken. Die Frau war gegen 12.45 Uhr mit ihrem Mitsubishi

auf der L 549 in Richtung Eschelbronn unterwegs, als plötzlich ein Reifen an

ihrem Fahrzeug platzte. Sie verlor daraufhin die Kontrolle über den Wagen, kam

nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort in die Leitplanken. In der

weiteren Folge rutscht an diesen rund 30 Meter entlang, bevor sie wieder auf

ihre Fahrspur gelangt und rund 150 Meter weiter am Fahrbahnrand zum Stehen

kommt. Die 30-Jährige kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. Der

Schaden an den Leitplanken wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Der Mitsubishi

war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Schadens

lässt sich derzeit noch nicht beziffern, jedoch ist von Totalschaden auszugehen.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Beim Ausparken Auto beschädigt und abgehauen – Zeugen gesucht

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein unbekannter Autofahrer verursachte am

Mittwochmorgen einen Verkehrsunfall in Sinsheim und flüchtete anschließend von

der Unfallstelle. Eine 63-jährige Frau parkte gegen 8 Uhr ihren Citroën C 3 auf

dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Steinsbergstraße und ging

anschließend Einkaufen. Als sie gegen 8.20 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte,

stellte sie fest, dass nun in der hinteren Tür eine große Delle und mehrere

Kratzspuren vorhanden waren. Offenbar wurde der Citroën von einem anderen

Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Unfallverursacher war

anschließend einfach davongefahren. Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro

geschätzt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum

verursachenden Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich

beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 zu melden.