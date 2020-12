Zufahren Lauschhütte ab 31.12.2020 gesperrt

Bingen und Daxweiler (ots)

Die Wetterlage in den letzten Tagen nutzten viele Bürgerinnen und Bürger zu Spaziergängen und zum Schlittenfahren im Bereich der Lauschhütte. Die Parklätze rund um die Lauschhütte waren bereits vormittags belegt, sodass auf der Fahrbahn geparkt wurde, mit der Folge, dass die Rettungswege versperrt und Begegnungsverkehr nicht oder nur erschwert möglich war. Beamte der Polizeiinspektionen Bingen und Bad Kreuznach mussten insbesondere nachmittags regelnd eingreifen, damit der Abreiseverkehr fließen konnte. Auch am Morgen des 30.12.2020 zeigte sich das gleiche Bild. Vor diesem Untergrund müssen die Zufahren zur Lauschhütte über die K36 ab Daxweiler und über die K 29 ab Bodmannstein, ab 31.12.2020 bis 04.01.2021 gesperrt werden. Die Kreisverwaltung hat eine dementsprechende verkehrspolizeiliche Anordnung erlassen.

Körperverletzung

Nierstein (ots)

Am 29.12.2020, gegen 19:30 Uhr, sah ein 33-jähriger, wie sich zwei junge Männer in der Mainzer Straße / Dammgasse in Nierstein an der Autodachantenne seines dort geparkten PKW Renault Megane zu schaffen machten. Er sprach die Männer daraufhin an und wollte im Anschluss den einen der Täter festhalten. Daraufhin trat der andere Täter den Geschädigten zu Boden. Als dieser bereits am Boden lag, trat er diesem weiterhin mehrfach gegen seinen Kopf. Im Anschluss flüchteten die beiden Täter. Der Geschädigte kann die Täter wie folgt beschreiben: ca. 20-25 Jahre alt, ca. 185 cm groß, dunkle Baseballkappe und Jeansjacke. Der Geschädigte wurde verletzt in die Klinik gebracht. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim (Tel. 06133-933-0) zu melden.

Unter Drogeneinwirkung mit verkehrsunsicherem Mofa unterwegs

Bingen, Saarlandstraße (ots)

29.12.2020, 17.38 Uhr

Beamte der Polizeiinspektion Bingen kontrollierten in der Saarlandstraße einen 42 jährigen Rollerfahrer. Hierbei stellte sich heraus, dass das Fahrzeug in einem nicht verkehrssicheren Zustand war. Fahrtrichtungsanzeiger und Vorderradbremse zeigten keine Funktion. Bei dem Fahrer konnten leichter Atemalkohol sowie Anzeichen, die auf Drogenkonsum deuteten, festgestellt werden. Ein Alkoholtest wies einen Wert von 0,49 Promille aus, der durchgeführte Drogentest bestätigte den Verdacht des Drogenkonsums. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Unfall unter Alkoholeinfluss

Mainz-Gonsenheim (ots) – Dienstag, 29.12.2020 – 21:55 Uhr

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagabend muss sich der 23-jährige Verursacher

nun strafrechtlich verantworten. Gegen 21:55 Uhr befährt ein 23-jähriger

Ingelheimer mit seinem BMW die Weserstraße im Stadtteil Gonsenheim und verliert

in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Zunächst kommt er

nach rechts von der Fahrbahn ab, stößt gegen einen Baum, dreht sich, überrollt

einen Grünstreifen und den Gehweg und stößt gegen einen angrenzenden

Grundstückszaun, wo er letztlich zum Stehen kommt. Bei der anschließenden

Unfallaufnahme durch eine Funkstreife der Polizeiinspektion Mainz 2, wird bei

dem 23-Jährigen Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Ein Test ergibt einen Wert von

über 0,7 Promille. Zudem besteht der Verdacht der Einnahme von illegalen

Betäubungsmitteln. Dem 23-Jährigen wird eine Blutprobe entnommen und der

Führerschein wird sichergestellt.