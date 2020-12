Unbeobachteten Moment genutzt

Kaiserslautern (ots) – Für etwa fünf Minuten hat ein Mann am Montagabend einen

Bekannten in seiner Wohnung unbeaufsichtigt gelassen. Als der 43-Jährige

zurückkam, fiel ihm auf, dass sein Handy verschwunden ist. Der Bekannte war

ebenfalls weg.

Zuvor hatte der 43-Jährige den Bekannten, den er nur flüchtig kennt, sein Bad

benutzen lassen. Danach ging er selber in Bad. Als er zurück ins Wohnzimmer kam,

hatte der Beschuldigte die Wohnung verlassen und das Handy vom Typ Samsung vom

Wohnzimmertisch mitgenommen.

Von dem flüchtigen Bekannten kennt der Bestohlene nur den Vornamen. Er

beschreibt ihn als circa 30-40 Jahre alt. Etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß und

schlank. Er hat einen schwarzen Zopf und seitlich abrasierte Haare.

Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, unter der

Nummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion 1 Kontakt aufzunehmen. |elz

Wer hat den Hyundai gerammt?

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Wegen eines Unfalls mit Fahrerflucht

sucht die Polizei Zeugen, die in Mehlingen in der Friedrichstraße etwas

beobachtet haben. Am Dienstag meldete sich ein Anwohner und zeigte an, dass sein

Pkw über Weihnachten von einem unbekannten Autofahrer beschädigt wurde.

Der Verursacher muss demnach zwischen dem 23. Dezember, 15 Uhr, und 26. Dezember

12 Uhr, den abgestellten Hyundai im Vorbeifahren gerammt haben. Der Wagen, der

in Höhe des Hauses Nummer 24 am Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Frühlingstraße

geparkt war, wurde dabei am vorderen Kotflügel und der Felge beschädigt.

Der Unfallfahrer machte sich einfach aus dem Staub. Von ihm fehlt jede Spur.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 gerne unter der Telefonnummer 0631

/ 369 – 2150 entgegen. |cri

Briefkasten aufgebrochen

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Vermutlich über die

Weihnachtsfeiertage haben unbekannte Täter in Enkenbach-Alsenborn einen

Briefkasten aufgebrochen. Am Dienstag wurde der Polizei gemeldet, dass der

Briefkasten in der Königsberger Straße gewaltsam geöffnet und von Unbefugten

geleert wurde.

Ob sich Briefsendungen darin befanden und wieviele, ist unklar. Der Schaden wird

auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Der Tatzeitraum kann lediglich auf die Tage zwischen dem 24. Dezember, 11 Uhr,

und 28. Dezember, 9 Uhr, eingegrenzt werden. Zeugen, die weitere Hinweise geben

können, werden gebeten, unter der Nummer 0631 / 369 – 2150 mit der

Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern Kontakt aufzunehmen. |cri

Aggressiver 16-Jähriger

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Ein junger Mann hat in der Nacht zu

Dienstag einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein Bekannter hatte die Polizei

verständigt, da der 16-Jährige während eines Streits mit ihm sehr aggressiv

geworden sei und ihn mit einer Axt bedrohen würde.

Als die Streife eintraf, stellte sich heraus, dass der 16-Jährige keine Axt

dabei hatte, dafür aber ein Küchenmesser. Eine weitere Streife fuhr den

Nahbereich ab und traf auf den 16-Jährigen.

Auch gegenüber den Polizeibeamten zeigte sich der junge Mann alles andere als

kooperativ. Auf die Aufforderung stehenzubleiben und seine Hände zu zeigen

reagierte er gar nicht. Die Beamten drohten Zwangsmittel an. Da dies keinen

Erfolg zeigte, setzten sie Pfefferspray ein. Davon zeigte sich der 16-Jährige

unbeeindruckt und widersetzte sich weiterhin. Um den Mann zu überwältigen,

setzten die Ordnungshüter das Distanz-Elektro-Impuls-Gerät (DEIG) ein. Erst

jetzt gab der Beschuldigte seinen Widerstand auf. Die Messer wurden

sichergestellt und der junge Mann mit auf die Dienststelle genommen.

Auf der Dienststelle konnte durch eine Ärztin keine augenscheinlichen

Verletzungen festgestellt werden. Da er stark alkoholisiert war, wurde dem

16-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Danach übergaben die Beamten den jungen

Mann seiner Mutter, die ihn schon als vermisst gemeldet hatte. |elz

Gewaltsam Türen aufgehebelt

Kaiserslautern (ots) – Auf noch ungeklärte Weise haben sich Einbrecher in der

Nacht zu Dienstag in der Merkurstraße Zugang zu einem Gebäudekomplex verschafft.

Im Inneren des Hauses, in dem mehrere gewerbliche Räume untergebracht sind,

drangen die Unbekannten gewaltsam in eine Praxis ein und verschafften sich von

dort aus auch weiteren Zugang zu angrenzenden Bereichen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen erbeuteten die Täter mehrere hundert Euro

Bargeld. Weiteres Diebesgut ist bislang nicht bekannt.

Die Tatzeit liegt zwischen Montagabend, 19.50 Uhr, und Dienstagvormittag, 9.50

Uhr. Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind,

werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei, Telefon 0631 / 369 – 2620, in

Verbindung zu setzen. |cri

Einbrecher hinterlassen Durcheinander

Sembach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Einbrecher sind in der Nacht von Montag

auf Dienstag (28./29. Dezember) in eine Einrichtung in der Marktstraße

eingedrungen. Am Dienstagmorgen fiel auf, dass unbekannte Täter an der

Gebäuderückseite ein Fenster aufgehebelt und die Räume durchsucht haben.

Ersten Überprüfungen zufolge machten die Eindringlinge keine Beute und verließen

die Einrichtung mit leeren Händen – sie hinterließen jedoch ein völliges

Durcheinander. Die genaue Höhe des Sachschadens kann erst nach Abschluss der

Aufräumarbeiten ermittelt werden.

Zeugen, denen zwischen Montagnachmittag, 17 Uhr, und Dienstagmorgen, 7.20 Uhr,

etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 / 369 – 2620 bei der Kripo Kaiserslautern zu melden. |cri

Spiegel beschädigt (FOTO)

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben von Sonntag auf Montag an mehreren Autos

die Außenspiegel beschädigt.

Die Wagen parkten zwischen Sonntag 21 Uhr und Montag 9 Uhr auf dem Parkplatz in

der Meuthstraße. Bei den drei Pkws waren jeweils ein Außenspiegel komplett

abgerissen. Aufgrund der Parksituation der Autos geht die Polizei von einer

mutwilligen Sachbeschädigung aus.

Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Bei Verkehrskontrolle aufgefallen

Kaiserslautern (ots) – Bei einer Verkehrskontrolle am späten Montagabend im

Stadtgebiet sind zwei Männer aufgefallen. Sie waren mit einem Ford Focus

unterwegs, konnten aber keinen Fahrzeugschein für den Pkw vorlegen und auch

nicht zweifelsfrei belegen, wem der Wagen gehört. Deshalb wurde das Fahrzeug bis

zur Klärung der Besitzverhältnisse sichergestellt.

Doch damit nicht genug: Bei der Durchsuchung der beiden 33 und 46 Jahre alten

Männer wurde bei dem älteren ein iPhone gefunden, das als gestohlen gemeldet

wurde. Außerdem hatte er Briefe und Schlüssel bei sich, die möglicherweise nicht

ihm gehören. Die Sachen wurden daraufhin vorläufig sichergestellt.

Auch bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurden weitere Gegenstände

sichergestellt, um zu klären, wer der rechtmäßige Eigentümer ist. Die

Ermittlungen laufen. |cri