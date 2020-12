Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht –

Fulda (ots)

Am Montag, den 28.12.2020 kam es gegen 14.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde. Die 55-jährige Fahrradfahrerin aus Fulda befuhr die Mainstraße stadtauswärts und wollte bei „grün“-zeigender Ampel die Kreuzung Frankfurter Straße geradeaus in Fahrtrichtung Aueweiher überqueren. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug, vermutlich ein schwarzer SUV, befuhr den rechten Fahrstreifen der Mainstraße in gleiche Richtung und bog an der Kreuzung nach rechts in die Frankfurter Straße ab. Hierbei wurde die Fahrradfahrerin geschnitten, als sie gerade auf die Frankfurter Straße auffuhr. Sie bremste, versuchte auszuweichen und stürzte schließlich, wobei sie sich leicht verletzte. An dem Fahrrad entstand ein geringer Sachschaden in Höhe von ca. 100 EUR. Ob es zu einem Kontakt zwischen Fahrrad und dem unbekannten Fahrzeug kam, konnte die 56-jährige nicht sagen. Zeugen werden gebeten sachdienliche Hinweise der Polizeistation Fulda unter 0661/105-0 mitzuteilen.

Von Fahrbahn abgekommen

Grebenhain (ots)

Am 26. Dezember gegen 06:00 Uhr befuhr eine 19-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem VW Golf die Landesstraße von Volkartshain herkommend in Richtung Ober-Seemen. Unmittelbar hinter dem Ortsausgang von Volkartshain verlor die Pkw-Fahrerin, auf der winterglatten Fahrbahn, die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei überschlug sich der Pkw mehrfach und kam anschließend auf einer Wiese zum Stillstand. Die Pkw-Fahrerin konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien, wurde jedoch vorsorglich in das Krankenhaus nach Schotten eingeliefert Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Verkehrsunfall mit Flucht

Rotenburg-Mündershausen (ots)

In der Zeit von Dienstag, 22.12.2020 bis Dienstag, 29.12.2020 wurde der in der Straße Alte Hohle 5 in Rotenburg-Mündershausen abgestellte PKW einer 27-jährigen Frau aus Mündershausen durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug am hinteren linken Seitenteil sowie an der Stoßstange beschädigt. Das beschädigte Fahrzeug war vor der Wohnanschrift ordnungsgemäß geparkt. Im Bereich der Beschädigungen konnte gelbe Fremdfarbe festgestellt werden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 800,-EUR Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a.d.Fulda (Tel: 06623/9370) jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache der hessischen Polizei (www.Polizei.Hessen.de).

Verkehrsunfall durch Vorfahrtspflichtverletzung in Tann (Rhön)

Tann (ots)

Am Dienstagmittag (29.12.) kam es in der Annastraße zu einem Verkehrsunfall. Die 29-jährige Fahrerin eines Pkw Renault missachtete die Vorfahrtsregel rechts vor links und stieß infolge dessen mit dem Pkw Golf einer 58-jährigen Fahrzeugführerin zusammen. An den beteiligten Pkw entstand Sachschaden von insgesamt ca. 9.000 Euro.