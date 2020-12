Gartenlaube beschädigt, Bad Camberg, Würges, Frankfurter Straße, Mittwoch, 30.12.2020, 00:10 Uhr,

(däu)Am Mittwoch um kurz nach Mitternacht beschädigten unbekannte Täter eine Gartenlaube in der Frankfurter Straße in Würges. Laut Zeugenangaben schlugen zwei Männern und eine Frau die Tür der Laube ein und verursachten dadurch einen Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Im Anschluss flüchteten die Unbekannten in Richtung „Neue Straße“. Weitere Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeistation Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 zu melden.