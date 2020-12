Ludwigshafen: Stadtnotizen 30.12.2020

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Weihnachtsbäume werden abgeholt

Der Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL), Bereich Entsorgungsbetrieb und Verkehrstechnik, teilt mit, dass die Straßensammlung von Weihnachtsbäumen in den Stadtteilen Edigheim, Pfingstweide, Oppau, Friesenheim, Oggersheim, Notwende/Melm, Ruchheim, Nord, West und Mitte am Samstag, 9. Januar 2021, durchgeführt wird. Die Sammlung im Stadtteil Mundenheim wird am Montag, 11., in der Gartenstadt am Dienstag, 12., in Maudach am Mittwoch, 13., in Rheingönheim am Donnerstag, 14., sowie im Stadtteil Süd am 15. Januar 2021 durchgeführt.

Die Termine für die Abholung der Weihnachtsbäume sind im Abfall- und Wertstoffkalender 2021 mit entsprechenden Symbolen eingedruckt.

Der WBL bittet, Weihnachtsbäume ohne Lametta, Kunstschnee und anderen Schmuck am Sammeltag bis spätestens 7 Uhr auf dem Gehweg so abzulegen, dass weder Verkehrsteilnehmer noch Fußgänger behindert werden. Künstliche Bäume sind über den Restabfall zu entsorgen.

Wahl in der Nördlichen Innenstadt: Ergebnispräsentation live im Internet

Interessierte können am Sonntag, 10. Januar 2021, ab 18.30 Uhr, die Präsentation der Ergebnisse der Wahl zur/zum Ortsvorsteher/in der Nördlichen Innenstadt live im Internet verfolgen. Der entsprechende Link wird auf der Homepage der Stadt, www.ludwigshafen.de, geschaltet. Dort und über die Wahl-App werden auch laufend eingehende Ergebnisse aus den Stimmbezirken veröffentlicht.

Im Stadtratssaal, wo die Wahlpräsentation stattfindet, können aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie nur die Kandidaten und wenige weitere Personen vor Ort dabei sein. Die Stadtverwaltung bittet Bürger deswegen, die Möglichkeit zu nutzen, sich über die Live-Übertragung zu informieren.

Am Wahlsonntag werden Wahllokale in der Gräfenauschule, der Goetheschule Nord und dem Theodor-Heuss-Gymnasium eingerichtet. Sie sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Wähler werden gebeten, die Abstandsregelungen einzuhalten und bei der Stimmabgabe einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Zur Feststellung der Person können Wahlberechtigte gebeten werden, die Maske im Wahllokal kurz abzunehmen. Zur Wahl müssen die Wahlbenachrichtigung und der Personalausweis mitgebracht werden. Wer seine Wahlbenachrichtigung nicht mehr hat, kann auch ausschließlich den Personalausweis vorlegen.

Landtagswahl: Wahlausschüsse tagen

Über die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge für die Ludwigshafener Landtagswahlkreise entscheiden die Wahlausschüsse bei ihren Sitzungen am Mittwoch, 6. Januar 2021, unter Vorsitz von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck.

Der Wahlausschuss für den Wahlkreis 36 Ludwigshafen I tritt am Mittwoch, 6. Januar 2021, 8 Uhr, zusammen.

Der Wahlausschuss für den Wahlkreis 37 Ludwigshafen II tagt am Mittwoch, 6. Januar 2021, 9 Uhr.

Beide Sitzungen finden im Stadtratssaal im 1. OG des Rathauses statt. Sie werden gleichzeitig live ins Internet übertragen. Der entsprechende Link wird auf der Homepage der Stadt, www.ludwigshafen.de, geschaltet.

Die Ausschüsse sind mit Wahlberechtigten aus dem jeweiligen Wahlkreis besetzt, die die OB auf Vorschlag der Parteien berufen hat. Die Wahlvorschläge konnten bis 29. Dezember 2020, 18 Uhr, beim Wahlamt eingereicht werden.

Zur Berichterstattung laden wir Sie herzlich ein. Nutzen Sie dabei gerne die Live-Übertragung ins Internet.

Schuljahr 2021/2022: Online-Anmeldung für die Betreuende Grundschule möglich

Eltern können ihre Kinder ab 1. Januar 2021 online für die Betreuende Grundschule für das Schuljahr 2021/2022 anmelden. Umfassende Informationen über dieses Betreuungsangebot für Grundschulkinder und über das neue optimierte Online-Verfahren gibt es im Internet auf www.ludwigshafen.de. Darauf weist die Schulverwaltung hin. Die Stadt möchte mit der Betreuenden Grundschule Eltern die Möglichkeit geben, Familie und Beruf besser miteinander zu vereinbaren.

Bei der Betreuenden Grundschule handelt es sich um eine „reine“ Betreuungsmaßnahme. Nachhilfe oder Hausaufgabenhilfe werden nicht erteilt. Die Betreuungszeiten sind grundsätzlich von Montag bis Freitag von 7 Uhr bis 8 Uhr und 12 Uhr bis 14 Uhr. Je nach Schule wird die Betreuung auch von 12 Uhr bis 16 Uhr angeboten. Für Ganztagsschüler ist eine ergänzende Betreuung unter Berücksichtigung der Anzahl der angemeldeten Schüler möglich. In den Ferien oder sonstigen unterrichtsfreien Tagen erfolgt keine Betreuung.