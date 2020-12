Landkreis Kassel: Die Polizei-News

Polizei sucht Zeugen nach mutmaßlichem Raub auf Supermarktparkplatz: Täter und Komplizen mit PKW flüchtig

Wesertal-Lippoldsberg (ots) – Ein 23-Jähriger aus dem Landkreis Northeim ist nach dessen Angaben am Dienstagabend 29.12.2020 ca. 20:00 Uhr auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Ortsteil Lippoldsberg möglicherweise bei einem verabredeten PKW-Verkauf um seinen PKW beraubt worden. Nach Schilderung des Geschädigten endete eine Probefahrt auf dem Parkplatz mit der gewaltsamen Mitnahme dessen PKW-Peugeot. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem PKW verlief ergebnislos.

Bei dem Tatort handelt es sich um den Bereich des dortigen Parkplatzes eines Einkaufsmarkts in der Lippoldsberger Schulstraße. Nach Schilderung des Geschädigten habe dieser seinen weißen PKW Peugeot 206, der polnische Kennzeichen trug, nach einer Probefahrt an die unbekannten Autokäufer auf diesem Parkplatz veräußern wollen. Aus bisher ungeklärten Gründen soll es auf dem Parkplatz zu einem Streit und dem anschließenden Raub des Peugeot gekommen sein. Dabei hätten noch mehrere Komplizen eine Rolle gespielt, die ein weiteres Auto, einen Ford mit britischem Kennzeichen, auf dem Parkplatz dabei hatten. Nach dem bisher ungeklärten Tatablauf flüchteten Täter und Komplizen mit beiden Autos vom Parkplatz des Einkaufsmarktes in unbekannte Richtung. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die beiden PKW nicht mehr angetroffen werden.

Täterbeschreibung:

Es soll sich um drei bis vier männliche Täter im Alter von 17-30 Jahren gehandelt haben.

Täter 1: männlich, ca. 160-170 cm groß, korpulente Statur, ca. 25-30 Jahre, drei-Tage-Bart, trug Basecap.

Täter 2: männlich, ca. 17 Jahre alt, dünne und kleine Statur.

Wer den Kriminalbeamten des K 35 Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter 0561-9100 zu melden.

Unbekannte brechen Container in Baustelle auf – Polizei sucht Zeugen

Lohfelden (ots) – Zahlreiche Bau- und Bürocontainer auf einer Baustelle an der Lohfeldener Otto-Hahn-Straße haben Unbekannte in der Nacht zum gestrigen Montag aufgebrochen. Dabei erbeuteten die Täter eine bislang unbekannte Anzahl an Geräten, Werkzeug und Baumaterialien. Wie hoch der Stehlschaden letztlich ausfällt, steht gegenwärtig noch nicht fest.

Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei suchen nun nach Zeugen, die im Bereich des Firmengeländes verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Wie die in der Nacht, gegen 2:20 Uhr, von einem Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes zu der Baustelle gerufene Streife des Polizeireviers Ost berichtet, hatten sich die Täter dem Firmengelände einer Spedition offenbar über die Justus-Liebig-Straße angenähert. Dort wurden Bau- als auch Bürocontainer, insgesamt 13 Türen, gewaltsam aufgebrochen. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 1.500 Euro. Noch am Sonntagabend, gegen 22:00 Uhr, soll auf der Baustelle alles in Ordnung gewesen sein. Nach ersten Ermittlungen ist davon auszugehen, dass die Einbrecher zum Abtransport der Beute ein Fahrzeug nutzten.

Zeugen, die in der betreffenden Nacht im Bereich der Baustelle verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben und den Ermittlern der Regionalen Ermittlungsgruppe Täterhinweise geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen