Unbekannter zündelt in Bankvorraum – Polizei sucht Zeugen

Kassel-Wesertor (ots) – Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstagabend 29.12.2020 in einem Vorraum einer Bankfiliale an der Kasseler Weserspitze an einer Wandablage gezündelt, wodurch an der Wand und einem Türrahmen ein Sachschaden von rund 1.500 Euro entstand. Der Automat wurde dabei nicht beschädigt. Ein Zeuge beobachtete zur Tatzeit einen verdächtigen Mann, der aus dem Vorraum gekommen war und anschließend zügig in Richtung Hartwigstraße flüchtete. Nun bitten die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe weitere Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, sich bei der Kasseler Polizei zu melden.

Wie die aufnehmenden Polizisten des Reviers Mitte berichten, war das Feuer in dem Vorraum an der Fuldatalstraße gegen 20 Uhr gemeldet worden. Nach bisherigem Ermittlungsstand hatte der unbekannte Täter an der Wandablage, die sich nicht in direkter Nähe des Automaten befindet, gezündelt und war anschließend aus dem Vorraum geflüchtet.

Täterbeschreibung:

Anhand der Beschreibung des Zeugen und der Auswertung einer Überwachungskamera handelte es sich um einen etwa 1,70 Meter großen und schlanken Mann, der eine blaue Jeans, eine dunkle Jacke mit Kapuze auf dem Kopf und dunkle Adidas-Turnschuhe mit hellen Streifen trug.

Eine sofort eingeleitete Fahndung durch die Polizei verlief ohne Erfolg.

Die Kasseler Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, sich unter

Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

