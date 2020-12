Polizei Eschwege

Mehrere Polizeieinsätze am Plateau Hoher Meißner – Zahlreiche Fahr-und Driftübungen

Eschwege (ots) – Die Polizei in Eschwege musste in den vergangenen Tagen vermehrt zum Plateau Hoher Meissner ausrücken, weil Verkehrsteilnehmer sich dort zu Dutzenden treffen, um z. T. Fahr-und Driftübungen auf dem mit Schnee und Eis bedeckten Parkplatz zu unternehmen. Nachdem die Polizei am Dienstagabend 29.12.2020 erneut über ein Treffen von mehreren Autofahrern Kenntnis erhielt, kontrollierten die Beamten gegen 20.30 Uhr insgesamt knapp 40 Fahrzeuge und etwa 60 Personen.

Die Beamten lösten die Ansammlung von Verkehrsteilnehmern auf und erteilten entsprechend auch Platzverweise. Darüber hinaus verhängten die Beamten mehrere Bußgelder, stellten Mitteilungen über Fahrzeugmängel aus und leiteten auch mehrere Verfahren wegen des Verstoßes gegen die Corona-Kontaktbeschränkungen ein, da sich in einem Fahrzeug unerlaubt mehrere Personen aus verschiedenen Hausständen aufhielten.

Die Beamten der Eschweger Polizei kontrollieren im Winter regelmäßig im Rahmen ihrer Streifentätigkeit die Parkplätze am Hohen Meißner, da aus der Vergangenheit bekannt ist, dass sich dort größere Gruppen von Autofahrern treffen um mit ihren Autos Fahr- und Driftübungen zu veranstalten.

Darüber hinaus wurde die Polizei in den letzten Tagen auch vermehrt von Bürgern über derartige Vorkommnisse und Zusammentreffen informiert, so dass die Beamten jetzt ein ums andere Mal ausrücken mussten, um diese Zusammentreffen aufzulösen und zu sanktionieren. Auffällig bei diesen Treffen ist laut den eingesetzten Beamten außerdem die Tatsache, dass ein Großteil der kontrollierten Autofahrer aus den benachbarten Landkreisen den Weg zum Hohen Meissner zu finden scheint und damit gegebenenfalls auch gegen bestehende Ausgangssperren in diesen Landkreisen verstoßen wird.

Die Polizei wird in diesen Fällen daher ihrer Berichtspflicht nachkommen und die zuständigen Verwaltungsbezirke in Kenntnis setzen, damit von dort entsprechende Ermittlungen eingeleitet werden können. Darüber hinaus steht die Polizei aber auch in engem Kontakt mit der Verkehrsbehörde und der zuständigen Straßenmeisterei, um mittelfristig weitere Lösungen für die Problematik zu finden.

Unfallflucht auf Wanderparkplatz – Polizei sucht Zeugen

Eschwege (ots) – Bei der Polizei in Eschwege wurde jetzt eine Unfallflucht zur Anzeige gebracht, wonach auf einem Wanderparkplatz in Meinhard Beschädigungen an der dortigen Beschilderung durch einen Unfall verursacht wurden. Anschließend hat der Verursacher sich unerlaubt vom Unfallort entfernt.

Zwischen dem 23.12.2020, 12.00 Uhr und dem 29.12.2020, 13.00 Uhr hat besagter unbekannter Verkehrsteilnehmer auf dem Wanderparkplatz in der Verlängerung der Straße “Am Meinhard” in Neuerode Teile eines dortigen Holzzauns und ein Hinweisschild für Wanderer beschädigt.

Der genaue Schaden ist hier noch nicht bezifferbar.

Zur Klärung des Sachverhalts ist die Polizei Eschwege nun auf Zeugen angewiesen und bittet

unter der Nummer 05651/925-0 um Hinweise.

Wildunfälle

(ots) – Am frühen Mittwochmorgen gegen 04.00 Uhr hat ein 67-jähriger Autofahrer auf der B 27 zwei Rehe erfasst. Der Mann befand sich in etwa Höhe Ortslage Strahlshausen, als die beiden Tiere die Fahrbahn überquerten. Die Rehe liefen nach dem Zusammenstoß davon, das Auto des Mannes wurde mit einem Schaden von 3.500 Euro in Mitleidenschaft gezogen.

(ots) – Ein 52-jähriger Autofahrer aus Weißenborn kollidierte am Dienstagabend gegen 19.00 Uhr mit einem Reh, als er auf der Landesstraße L 3245 in Richtung Weißenborn unterwegs war. Das Tier lief nach der Kollision in den Wald zurück, am Auto des Mannes entstand ein Schaden von 1.500 Euro.

Versucher Einbruch in Gartenhaus

Wie nachträglich angezeigt wurde, haben Unbekannte zwischen Montag, 14.12.2020, 22.00 Uhr und Freitag, 18.12.2020, 19.00 Uhr versucht in die Gartenlaube einer Kleingartenanlage im Höhenweg von Eschwege einzubrechen. Dabei entstand ein Schaden von 80 Euro.

Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Unfallflucht

Wegen Unfallflucht ermitteln die Beamten der Polizei in Eschwege derzeit gegen einen unbekannten Fahrer eines Logistikfahrzeuges, der am Montag gegen 16.30 Uhr in Oetmannshausen den Buchenweg befahren und offenbar im Bereich Kasseler Straße bei einem Wendevorgang einen Betonpfeiler beschädigt haben soll. Anschließend setzte der unbekannte Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Nach Zeugenangaben soll es sich bei dem Logistikfahrzeug, von dem auch das Kennzeichen bekannt ist, um ein Zustellfahrzeug von Amazon gehandelt haben. Die Ermittlungen zum verantwortlichen Fahrer dauern an. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

Polizei Sontra

Wildunfall

Am Mittwoch gegen 00.35 Uhr kollidierte ein 52-jähriger Lkw-Fahrer aus Neustädt mit einem Reh, als er auf der Landesstraße L 3251 von Wommen in Richtung Neustädt unterwegs war. Das Reh lief nach der Kollision davon, bei dem Lkw verzeichnete die Polizei einen Schaden von 300 Euro.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

Ein 69-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen erfasste am Dienstagabend gegen 18.10 Uhr ein Reh, als er auf der Landesstraße L 3237 von Witzenhausen in Richtung Kleinalmerode unterwegs war.

Am Auto entstand ein Schaden von 2.500 Euro.

Das stark verletzte Tier musste später von seinen Leiden erlöst werden.

