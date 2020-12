Rheinland-Pfalz ist als Weinanbaugebiet weltweit bekannt. Die Region verfügt über 23.461 Hektar Anbaufläche und gilt als das zweitgrößte Weinanbaugebiet Deutschlands.

In dem Gebiet gibt es schätzungsweise 6.800 Winzer, die jährlich etwa 6,5 Millionen Hektoliter Wein produzieren. Das Gebiet ist nicht nur eine der größten europäischen Weinregionen, sondern gleichzeitig auch eine sehr bedeutende.

Geschichte der berühmten Region

In dem Gebiet finden sich zahlreiche wilde Weinsorten. Es ist bekannt, dass die Römer bereits im Jahr 1 n. Chr. Wein kultivierten und ihre Anbautechniken in die Region brachten. Auch viele ehemals römische Landhäuser können hier gefunden werden! In den 1980er Jahren wurde das Gebiet als die größte Weinregion Europas bekannt und ist seitdem auch international von Bedeutung. Es ist eine der wärmsten und sonnigsten deutschen Weinregionen. 45 weiße und 22 rote Rebsorten werden hier angebaut. Die Produktion teilt sich in 61 % Weißwein und 39 % Rotwein auf. Die Rotweine haben einen Alkoholgehalt von bis zu 13 % und durchlaufen verschiedene Prozesse. Eigentlich ist das Gebiet jedoch als der König der Weißweine bekannt und gilt als das größte Riesling-Gebiet der Welt. Besonders bekannt ist das Land als Marktführer für Weißherbst und andere Roséweine. Diese werden in der Regel aus Blauen Portugieser Trauben hergestellt. Und auch die Rebsorte St. Laurent, die international für ihren erstaunlichen Geschmack bekannt ist, ist darin enthalten.

Natürliche Faktoren verleihen dem Wein seinen Geschmack

Das Klima in Rheinland-Pfalz macht es zur perfekten Weinregion. Dabei spielen die durchschnittlich 1.800 Sonnenstunden pro Jahr eine große Rolle. Außerdem ist der Boden in der Region besonders nährstoffreich. Er ist einer der Hauptfaktoren für den außergewöhnlichen Geschmack dieser Weine. Die Weinberge dort sind eigentlich eine Mischung aus Sandstein und vulkanischem Boden!

Was macht die Region zum Must-See?

Inzwischen ist klar, dass Rheinland-Pfalz heute zu den bedeutendsten europäischen Weinregionen gehört. Es gibt aber auch noch andere Faktoren, die den Ort so erstaunlich machen. Hier treffen atemberaubende Aussichten auf wilde Flusslandschaften, die der Region ihre ganz individuelle Schönheit geben. Außerdem sind die hügeligen Weinberge und die historische Architektur ein absolutes Muss bei einer Reise dorthin.

Bei einem Besuch des nahegelegenen Moseltals können Sie den lokalen Wein, erstaunliche Schlösser sowie malerische Städte erkunden. Reisende aus der ganzen Welt besuchen die Gegend und sind verzaubert von ihrer Schönheit! In den Verkostungsräumen oder Bars, die sich am Rande der Route befinden, können Sie sogar einige der hier produzierten Weine probieren. Sie werden auf ihrem Weg auch viele Kiwibäume sehen können, die die Gegend unglaublich schön machen und ihr einen einzigartigen Charakter verleihen.

Bereit für einen Besuch der Weinregion?

Aufgrund des sonnigen Wetters, der nährstoffreichen Böden und der tollen Atmosphäre ist die Pfalz auch heute noch eine der berühmtesten Weinregionen Europas! Das Gebiet ist international bekannt für die erstaunliche Vielfalt an Weinen, die hier produziert werden und die von Menschen weltweit geliebt werden. Statten Sie der Rheinland-Pfalz einen Besuch ab und lernen Sie die beliebte Weinregion persönlich kennen.