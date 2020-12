Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 30.12.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Haßloch: Nach Unfall weitergefahren

Haßloch (ots) – Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat in der Zeit vom 28.12.20 bis 29.12.20 ein in Haßloch vor dem Anwesen Buchenweg 2 ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug beschädigt und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt.

Der Flüchtige ist vermutlich beim Vorbeifahren an dem geparkten Mercedes hängen geblieben und verursachte einen Schaden von ca. 1000 Euro.

Aufgrund des Schadens handelt es sich bei dem Verursacher womöglich um ein in Rottönen lackiertes Fahrzeug. Entsprechende Spuren konnten gesichert werden.

Hinweise bitte an die Polizei in Haßloch unter der Rufnummer 06324 933-0 oder per Email an pihassloch@polizei.rlp.de.

Albisheim: Unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Albisheim(Pfrimm) (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in der Oberen Bahnhofstraße in Albisheim (Pfrimm), gegen 02:35 Uhr, ein PKW-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten stellten während der Kontrolle fest, dass der 34-jährige Fahrzeugführer wässrige und gerötete Bindehäute aufweist. Hinzu kamen weitere drogentypische Auffallerscheinungen, wodurch ein Drogentest durchgeführt wurde. Den Polizisten wurde der Verdacht bestätigt, das Testergebnis war auf Amphetamin und Metamphetamin positiv. Die Konsequenz für den 34 Jahre alten Mann aus Obrigheim war die Entnahme einer Blutprobe, sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Der Führerschein wird bis zur Fahrtüchtigkeit einbehalten. Es erwartet ihn nun ein Bußgeld von 500 Euro, sowie ein vierwöchiges Fahrverbot.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):