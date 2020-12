Bruchsal – Polizei sucht Zeugen nach Unfall auf der L556 bei Bruchsal

Karlsruhe (ots) – Am Montagnachmittag kam es auf der Landesstraße L556 bei

Bruchsal zu einem Auffahrunfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von mehreren

tausend Euro entstand. Da die zwei beteiligten Autofahrer widersprüchliche

Angaben zum Unfallhergang machten, ist die Polizei nun auf der Suche nach Zeugen

des Unfalls.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhren der 47-jährige Fahrer eines Mercedes

sowie der 38-jährige Fahrer eines Fords kurz vor 16 Uhr die L556 von Bruchsal

kommend in Richtung Forst. Auf Höhe der Bundesstraße B35 kam es auf der

mittleren der drei Spuren schließlich zum Auffahrunfall zwischen den beiden

Beteiligten, bei dem ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5.000 Euro

entstand.

Der der anschließenden Unfallaufnahme machten die zwei Beteiligten

widersprüchliche Angaben zum Hergang. Der 47-Jährige gab gegenüber den Beamten

an, er hätte aufgrund eines vorausfahrenden Lkws bremsen müssen, woraufhin der

38-Jährige auf ihn auffuhr. Der 38-Jährige wiederum berichtete, der 47-Jährige

wäre ihm zunächst dicht aufgefahren. Schließlich hätte dieser ihn auf der

rechten Spur überholt, um anschließend so knapp wieder auf die mittlere Spur zu

wechseln und zu bremsen, dass ein Auffahrunfall nicht mehr verhindert werden

konnte.

Aufgrund der unterschiedlichen Angaben sind die ermittelnden Beamten nun auf der

Suche nach möglichen Zeugen des Unfalls und bitten diese, sich mit dem

Polizeirevier Bad Schönborn unter 07253/80260 in Verbindung zu setzen.

Bruchsal – Zwei Leichtverletzte bei Unfall im Begegnungsverkehr

Karlsruhe (ots) – Zwei leicht verletzte Personen sowie ein Sachschaden in Höhe

von etwa 11.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am

Montagnachmittag an einer Engstelle in Bruchsal-Heidelsheim ereignete.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der 83-jährige Fahrer eines Mercedes

gegen 14:15 Uhr die Judengasse von der Altenbergstraße kommend. Nach der

dortigen Brücke geriet er an einer Engstelle im Kurvenbereich zu weit nach links

und kollidierte hierbei mit dem bereits stehenden Audi einer entgegenkommenden

53-Jährigen. Beide Beteiligte erlitten durch die Wucht der Kollision leichte

Verletzungen, die jedoch nicht vor Ort behandelt werden mussten.

Der Audi wurde durch die Kollision so stark beschädigt, dass er von der

Unfallstelle abgeschleppt werden musste.

Graben-Neudorf – Zwei Kinderwagen brannten in Hausflur

Karlsruhe (ots) – Am frühen Dienstagmorgen brannten zwei Kinderwagen im Hausflur

der Asyl- und Sozialunterkunft in Graben. Gegen 03.15 Uhr meldete ein Zeuge,

dass Rauch aus dem Gebäude dringen würde. Feuerwehr und weitere Rettungskräfte

waren schnell vor Ort. Alle Bewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen.

Die beiden Kinderwagen konnten abgelöscht und das Gebäude belüftet werden. Nach

den ersten Feststellungen der Kriminalpolizei dürfte einer der Kinderwagen

fahrlässig oder vorsätzlich in Brand gesetzt worden sein. Das Feuer griff dann

wahrscheinlich auf den zweiten Kinderwagen über. Es bestand keine Gefahr, dass

das Feuer auf das Gebäude hätte übergreifen können. Der Sachschaden wird auf

mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei sucht in diesem Zusammenhang nach Personen, die in den

frühen Morgenstunden im Bereich der Asyl- und Sozialunterkunft verdächtige

Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten sich mit dem

Kriminaldauerdienst, Telefon 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Wohnungseinbruch

Karlsruhe (ots) – Drei bislang unbekannte Täter versuchten, am Montag, gegen 18

Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Karlsruher Siemensallee einzudringen. Das

Haus sollte wohl durch eine Terrassentür auf der Rückseite betreten werden.

Diese Tür wurde, nach Übersteigen der Umzäunung des Grundstücks, von den

Unbekannten mit einem Werkzeug aufgehebelt.

Weil daraufhin die Alarmanlage auslöste, ließen die drei Männer wohl von ihrem

Vorhaben ab und betraten das Haus gar nicht erst. Die Polizei hat erst im

Nachhinein Kenntnis von der Alarmauslösung erhalten.

Der Sachschaden an der Terrassentür beträgt ungefähr 1000 Euro.

Karlsruhe – Gartenhütten in Mühlburg aufgebrochen

Karlsruhe (ots) – Bei Arbeiten von Vereinsmitgliedern in der Kleingartenanlage

„Oberer See“ in Karlsruhe-Mühlburg, wurde festgestellt, dass mehrere Hütten

aufgebrochen worden waren. Die Tatzeit lässt sich auf den Zeitraum von Sonntag,

später Nachmittag, bis Montag, gegen 10.30 Uhr eingrenzen.

Bislang sind 4 aufgebrochene Anlagen entdeckt worden. Über den Diebstahlschaden

lassen sich noch keine Angaben machen, da noch nicht alle Geschädigten ermittelt

werden konnten. Aufgrund der Weitläufigkeit der Kleingartenanlage könnte es auch

noch weitere Geschädigte geben.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier KA-Weststadt unter der

Telefonnummer 0721/666-3611 entgegen.

Oberhausen-Rheinhausen – Betrunkener Pkw-Fahrer verursachte Unfall und fuhr davon

Karlsruhe (ots) – Ein erheblich alkoholisierter 64-jähriger Pkw-Fahrer

verursachte am Montagmittag in Oberhausen einen Verkehrsunfall und fuhr

anschließend davon. Der 64-Jährige war mit seinem VW gegen 12.40 Uhr auf der

Marienstraße unterwegs. Eine 47-Jährige fuhr ihren Pkw aus einer Hofeinfahrt,

hielt an und schloss das Hoftor. Der Pkw der Frau ragte hierbei etwas in die

Fahrbahn. Der 64-Jährige hielt kurz an und fuhr dann weiter. Hierbei streifte er

das Heck vom Pkw der 47-Jährigen. Nach dem Unfall fuhr er, ohne sich um den

entstandenen Schaden von ca. 1.000 Euro zu kümmern davon. Der Unfall wurde von

Zeugen beobachtet die dem Verursacher nachfuhren, ihn zur Rede stellten und die

Polizei verständigten. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von

fast 2 Promille. Nach einer Blutentnahme wurde der Führerschein des Mannes

beschlagnahmt.

Karlsruhe – Küchenbrand durch Fett

Karlsruhe (ots) – Ein junges Mädchen hatte vermutlich vergessen eine Herdplatte

auszuschalten, was schließlich dazu führte, dass die Küchenzeile samt Dunstabzug

in Brand gesteckt wurde. Das Ganze ereignete sich am Montag, gegen 11.15 Uhr, in

Linkenheim-Hochstetten, in der Georg-Adam-Lang-Straße.

Ein 17-jähriges Mädchen hatte sich zur genannten Zeit Pommes Frites in einem

Topf mit heißem Fett zubereitet. Als diese fertig waren, verließ sie die Küche,

vermutlich ohne die Herdplatte unter dem Topf auszuschalten. Daher geriet das im

Topf befindliche Fett durch die ununterbrochene Hitzezufuhr in Brand, der auch

auf das Küchenmobiliar übergriff. Eigene Löschversuche des Mädchens schlugen

fehl.

Ein hinzugekommener Nachbar unterbrach die Stromzufuhr der Küche, daher war beim

Eintreffen der Feuerwehr kein offenes Feuer mehr festzustellen. Verletzt wurde

niemand. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro.

Philippsburg – Verkehrsunfall – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Am Montagabend, gegen 21.15 Uhr, ereignete sich auf der

Bundesstraße 36 ungefähr auf Höhe von Graben-Neudorf ein Verkehrsunfall.

Die Geschädigte fuhr mit ihrem Pkw in nördlicher Richtung und konnte schon von

Weitem ein ihr entgegenkommendes Fahrzeug sehen. Dieses fuhr aber wohl mittig

auf beiden Fahrspuren. Daher wich sie zunächst leicht nach rechts aus. Als der

Entgegenkommende wohl aber immer weiter auf beiden Fahrspuren fuhr, musste sie,

um einen Unfall zu vermeiden, eine Vollbremsung machen. Hierdurch geriet ihr Pkw

ins Schleudern, touchierte die Leitplanke zwei Mal und kam schließlich zum

Stillstand. Der Unfallverursacher fuhr weiter Richtung Süden.

Es kam weder zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen noch wurde die

Geschädigte verletzt. Eine unbeteiligte Zeugin bestätigte wohl, dass das

entgegenkommende Fahrzeug auf beiden Spuren fuhr. Aufgrund der herrschenden

Dunkelheit konnten weder die Zeugin noch die Geschädigte Hinweise zum

Unfallverursacher geben.

Das Polizeirevier Philippsburg sucht nun Zeugen des Unfalls unter der

Telefonnummer 07256/93290.