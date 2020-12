Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Wackeldackel „verursacht“ Unfall

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein im Auto heruntergefallener

Wackeldackel verursachte am Montagnachmittag einen Verkehrsunfall auf der

Schwarzwaldstraße. Eine 72-Jährige wurde während der Fahrt aus dem Stadtzentrum

um 12.40 Uhr kurzzeitig derart durch ihren heruntergefallenen „Mitfahrer“

abgelenkt, dass sie von der Fahrbahn abkam und kurz vor der Autobahnbrücke mit

der Leitplanke kollidierte. Glücklicherweise wurden weder die alleinbeteiligte

Fahrerin und kein anderer Verkehrsteilnehmer verletzt. Allerdings entstand am

Mercedes der Frau ein Sachschaden von mindestens 5.000 Euro. Ein Abschleppdienst

nahm sich dem totalbeschädigten Wagen an.

Hockenheim: Wildschweine verursachen mehrere Verkehrsunfälle und gelangen anschließend in Wohngebiet; zwei Leichtverletzte; A 6 wieder frei; Jagdpächter und Autobahnmeisterei im Einsatz;

Hockenheim (ots) – Die A6 bei Hockenheim, die wegen mehrerer Verkehrsunfälle mit

Wildschweinen seit 14.30 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt war, ist seit 16

Uhr wieder frei befahrbar.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand irrte eine schätzungsweise 20 Tiere

umfassende Wildschweinrotte in Höhe des Hockenheimrings über beide Spuren der A

6, wodurch insgesamt vier Verkehrsunfälle ereigneten bei denen zwei Personen

leicht verletzt wurden. Vier Tiere wurden im Zusammenhang mit den Unfällen

getötet.## Gem. Hockenheim: Wildschweine auf A 6 verursachen mehrere Verkehrsunfälle; A 6 zwischen Dreieck Hockenheim und Walldorfer Kreuz in beide Richtungen voll gesperrt

Gem. Hockenheim (ots) – Mehrere Wildschweine verirrten sich am

Dienstagnachmittag auf die A 6 und verursachten kurz vor 14.30 Uhr in Höhe des

Hockenheimrings mehrere Verkehrsunfälle. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind

drei Verkehrsunfälle mit insgesamt sechs beteiligten Fahrzeugen bekannt. Ein

Autofahrer ist verletzt, vier Wildschweine wurden getötet. Die A 6 ist zwischen

dem Dreieck Hockenheim und dem Walldorfer Kreuz derzeit voll gesperrt.

Der Rest der Rotte flüchtete in die angrenzenden WaldgebiMannheimete. Einzelne

Tiere gelangten offenbar über die Ernst-Wilhelm-Sachs-Straße ins angrenzende

Wohngebiet. Eines der Tiere rannte dabei in der Bürgermeister-Zahn-Straße einen

Fußgänger um, der durch die Wucht zu Boden stürzte und sich verletzte. Er wird

in einem Krankenhaus behandelt.

Mit mehreren Streifen und Jagdpächtern wurde bis zur Stunde das Wohngebiet nach

weiteren Tiere abgesucht. Dabei wurde eines der aggressiven Tiere gesichtet und

von einem der Jagdpächter erschossen.

Bei der Überprüfung der Sicherheitszäune rund um die A 6 am Hockenheimring durch

die Autobahnmeisterei wurden mehrere Löcher entdeckt, durch die Wildschweine

offenbar auf die Autobahn gelangen konnten. Diese Beschädigungen wurden umgehend

repariert.

Der Gesamtschaden lässt sich noch nicht näher beziffern, dürfte jedoch bei

mehreren zehntausend Euro liegen. Drei Fahrtzeuge wurden abgeschleppt.

Hirschberg-Leutershausen/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte Farbschmierer – Polizei sucht Zeugen

Hirschberg-Leutershausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Zeit zwischen

Mittwoch, 23.12.2020 und Montag, 28.12.2020 waren unbekannte Farbschmierer im

Ortsteil Leutershausen unterwegs. Neben den Fassaden der Heinrich-Beck-Halle und

der Martin-Stöhr-Grundschule in der Johann-Sebastian-Bach-Straße besprühten die

Unbekannten auch einen abgestellten Kühlanhänger mit Graffiti-Tags in silberner

und schwarzer Farbe. Die Tags sind nicht eindeutig zu entziffern. Die Höhe des

entstandenen Sachschadens lässt sich derzeit nicht beziffern.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim,

Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

Schwetzingen: Fußgänger von Pkw erfasst – Zeugen gesucht

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: (ots) – Am Montagabend gegen 19.15 Uhr befuhr

eine 26-jährige Fiat-Fahrerin die Friedrich-Ebert-Straße in Fahrtrichtung

Bahnhof. In Höhe Heckerstraße lief plötzlich ein 30-jähriger Fußgänger auf die

Fahrbahn, um die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Liselottestraße zu

überqueren. Hierbei wurde er durch die Fiat-Fahrerin trotz sofortiger

Vollbremsung erfasst. Der Fußgänger prallte zunächst gegen die Windschutzscheibe

und kam anschließend vor dem Fahrzeug zum Liegen. Er wurde schwer verletzt in

ein Krankenhaus eingeliefert. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste

abgeschleppt werden. Ob der Fußgänger unter Alkoholeinwirkung stand ist

Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Im Krankenhaus war der 30-Jährige

ansprechbar, konnte sich jedoch nicht mehr an den Unfallhergang erinnern.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können werden gebeten, sich mit dem

Verkehrsdienst Mannheim, unter der Telefonnummer 0621/174-4222, in Verbindung zu

setzen.