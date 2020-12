Wohnungsrauchmelder und aufmerksame Nachbarn retten vermutlich ein Menschenleben

Aufmerksame Nachbarn wurden am Abend des 29.12. gegen 19 Uhr durch das Piepsen eines Wohnungsrauchmelders gestört, der im 2. OG in ihrem Mehrfamilienhaus in der Kurfürstenstraße zu hören war. Sie klingelten sofort an der betreffenden Wohnungstür und sahen auch, dass Licht brannte. Da auf klopfen und rufen niemand reagierte, riefen die Anwohner sofort die Feuerwehr, die wenige Minuten später mit einem Löschzug der Feuerwache 2 an der Einsatzstelle eintraf.

Die Einsatzkräfte wurden von den Nachbarn eingewiesen. Sofort wurde die Wohnungstür geöffnet und da im Flur eine leichte Rauchentwicklung zu sehen war, ging ein Trupp mit Atemschutzgerät in die Wohnung vor.

In der Küche wurde eine bewusstlose männliche Person aufgefunden, die rettungsdienstlich behandelt werden musste. Ursache für die Melderauslösung war angebranntes Kochgut auf dem Herd. Dies konnte schnell mit Wasser in der Spüle abgelöscht werden. Aus unbekannter Ursache war der 39jährige Mieter bewusstlos geworden. Er war zum Glück nach kurzer Behandlung durch den Rettungsdienst wieder ansprechbar und wurde anschließend in eine Klinik verbracht.

Die Wohnungstür wurde anschließend von der Feuerwehr notdürftig repariert.

Die Feuerwehr lobt das vorbildliche Verhalten der aufmerksamen Nachbarn. Wäre die Feuerwehr später alarmiert worden oder kein Rauchmelder in der Wohnung gewesen, hätte dieser Einsatz deutlich schlimmer ausgehen können.

Neben der Feuerwehr mit drei Einsatzwagen waren die Polizei mit einem Streifenwagen sowie ein Rettungswagen und ein Notarztwagen vor Ort.

Mainz, Silvester wird anders – Kontrollen der Polizei

Mainz (ots) – Silvester 2020 wird anders als gewohnt. Das Infektionsgeschehen

und die schnelle Ausbreitung des Coronavirus hat das öffentliche Leben fest im

Griff. Um dies einzudämmen, wurden Beschränkungen durch die Landesregierung

erlassen, welche durch Allgemeinverfügungen der örtlich zuständigen Städte und

Kreise ergänzt wurden. Nach der Corona-Bekämpfungsverordnung (§2 (9) der 14.

CoBeLVO) ist das Abbrennen von Feuerwerkskörpern auf öffentlichen Plätzen und

öffentlichen Straßen am 31. Dezember 2020 und 1. Januar 2021 generell verboten.

Ziel soll sein, Verletzungen und damit eine zusätzliche Belastung der

Krankenhäuser, aber auch Ansammlungen von zu vielen Personen, zu vermeiden. Der

Aufenthalt im öffentlichen Raum ist auch an Silvester nur alleine oder mit den

Angehörigen des eigenen oder eines weiteren Hausstands bis zu einer Gruppengröße

von höchstens fünf Personen gestattet. Kinder bis 14 Jahre bleiben bei der

Ermittlung der Personenanzahl außer Betracht. Die Einsatzkräfte des

Polizeipräsidiums Mainz werden im gesamten Zuständigkeitsbereich in der

Silvesternacht verstärkt Präsenz zeigen und unterstützen die zuständigen

kommunalen Ordnungsbehörden. Insbesondere öffentliche Plätze, an denen in den

Vorjahren traditionell viele Feiernde zusammengekommen waren, werden verstärkt

kontrolliert. Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, sich über die aktuellen

Vorschriften zu informieren und diese zu beachten. Bei Verstößen wird konsequent

eingeschritten und diese unterbunden. Die vollumfänglichen Rechtsverordnungen

finden Sie unter www.corona.rlp.de oder bei der für Ihren Wohnort zuständigen

Verwaltung.

Das Polizeipräsidium Mainz appelliert an die Bürgerinnen und Bürger um

Einhaltung der Regelungen. „Damit alle einen guten Start in das neue Jahr

erleben und hoffnungsvoll auf ein sich normalisierendes und gesundes Jahr 2021

blicken können.

Die aktuelle vierzehnte Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz (14.

CoBeLVO) vom 14. Dezember 2020 finden Sie hier:

https://corona.rlp.de/de/service/rechtsgrundlagen/

Mainz-Lerchenberg, zerkratzte Fahrzeuge über Weihnachten

Mainz (ots)

Über eine gesamte Fahrzeugseite sind zwei geparkte PKW in der Lerchenbergstraße auf dem Mainzer Lerchenberg zerkratzt worden. Bislang noch unbekannte Täter müssen zwischen Heiligabend und Montag, 28.12.2020, die tiefen Beschädigungen verursacht haben. Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Wer Hinweise zu den Verursachern geben kann, meldet sich bei der Polizeiinspektion Mainz3, Tel.: 06131-654310 oder per Mail an pimainz3@polizei.rlp.de.

Mainz-Hechtsheim, Durchfahrtsverbot kontrolliert

Mainz (ots)

Montag, 28.12.2020 Bei Verkehrskontrollen in Mainz-Hechtsheim sind neun Fahrzeugführer bei der Missachtung des Durchfahrtsverbots aus der Heuerstraße in die Rheinhessenstraße festgestellt worden. Die Verwarngelder wurden direkt vor Ort bezahlt. Positive Reaktionen von Bürgerinnen und Bürgern begleiteten die Kontrollmaßnahmen.

Mainz, Verstöße bei Coronakontrollen

Mainz (ots) – Montag, 28.12.2020

Bei Kontrollen der derzeit gültigen Beschränkungen durch die 14. CoBelVo und die

Allgemeinverfügung der Stadt Mainz werden in Mainz-Mombach drei Kunden in einem

Kiosk festgestellt. Dadurch wird die maximal mögliche Personenanzahl für diese

(kleine) Räumlichkeit überschritten. An einem Taxistand am Mainzer Hauptbahnhof

stehen Personen aus mehr als zwei Haushalten zusammen und an einer

Fernbushaltestelle stehen ca. zehn Personen zusammen, tragen keine Masken und

trinken Alkohol. In der Sömmeringstraße trinken zwei Personen ebenfalls offen

alkoholische Getränke. Dahingegen werden Verstöße gegen die Maskenpflicht in den

besonders ausgewiesenen Bereichen in der Mainzer Innenstadt bei polizeilichen

Kontrollen ausnahmslos eingehalten.

Unfall mit schwer verletzter Person

Gemarkung Bingen-Dietersheim, L 400 (ots)

Auffahrt L 400 zur B9, 28.12.2020, 18.11 Uhr

Ein 19 jähriger befuhr mit seinem PKW die L 400 aus Richtung Gensingen kommend in Richtung Bingen. Beim Befahren der Verbindungsspange von der L 400 zur B9, Fahrtrichtung Mainz, kam das Fahrzeug auf regennasser Straße, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, von der Fahrbahn ab und im Straßengraben, in einem Baumbewuchs, zum Stehen. Der Fahrer war im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch Kräfte der Feuerwehr geborgen werden. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde mittels Hubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert.