Ladendiebstahl

Kaiserslautern (ots) – Ein junger Mann ist am Montagnachmittag in der

Fackelstraße beim Ladendiebstahl erwischt worden.

Der 20-Jährige und sein 17-jähriger Begleiter sollten einer Personenkontrolle

unterzogen werden. Vor der Durchsuchung durch die Beamten händigte der

20-jährige Mann ihnen einen Schlagring, sowie mehrere Kosmetikartikel aus. Da er

zur Herkunft der Artikel unglaubwürdige Angaben machte, fragten die Beamten in

dem angrenzenden Einkaufmarkt nach. Dieser bestätigte das Fehlen der Artikel.

Zudem wurde der junge Mann bei seiner Tat auf Video aufgezeichnet. Nach

Konfrontation mit den Beweisen gab der 20-Jährige zu die Waren gestohlen zu

haben. Der Schlagring wurde ebenfalls sichergestellt.

Er kann mit einer Strafanzeige rechnen. Ein Hausverbot in dem betroffenen Laden

dürfte ihm ebenfalls sicher sein. |elz

Einbrecher nehmen Bildschirm mit

Kaiserslautern (ots) – Die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Salzstraße

ist am Montag das Ziel von Einbrechern geworden. Die Täter brachen zwischen

11.30 und 18.30 Uhr die Wohnungstür auf und gelangten so in die Wohnräume.

Die Diebe erbeuteten einen Flachbildschirm, Schmuck, neuwertige Turnschuhe und

mehrere Hundert Euro Bargeld. Sie entkamen unerkannt. Der Wert des Diebesgutes

und die Höhe des entstandenen Sachschadens stehen noch nicht fest. |mhm

Briefkasten beschädigt

Offenbach-Hundheim (ots) –

Aus der Verankerung gerissen haben Langfinger am letzten Wochenende

einen Briefkasten auf dem Marktplatz neben der Sparkasse in der

Hauptstraße. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Post wurde

nicht gestohlen.

Zwischen Samstag, den 19. und Montag, den 21.12.2020 versuchten die

Diebe den Briefkasten gewaltsam zu öffnen. Hierbei wurde das Schloss

beschädigt. Vermutlich hatten sie den Kasten anschließend mit

brachialer Gewalt umgestürzt, kamen aber auch so nicht an das Innere

heran.

Die Deutsche Post meldete den Schaden am 28.12.2020 der Polizei. Nach

der Öffnung des Kastens in der Werkstatt wurde im Inneren eine

unbeschädigte Leerungstasche vorgefunden. Die aufgefundene Post

konnte unverzüglich zugestellt werden.

Die Polizeiinspektion Lauterecken bittet um nähere Hinweise zur

Tatzeit und zu Auffälligkeiten im Bereich des Tatortes unterIm Graben gelandet

Trippstadt (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Im Straßengraben ist ein Autofahrer am

Sonntagabend gelandet. Der 21-Jährige war mit seinem Pkw auf der B48 in Richtung

Bad Bergzabern unterwegs, als er gegen 20.45 Uhr im Bereich Trippstadt die

Kontrolle über seinen Wagen verlor und von der Fahrbahn abkam. Der BMW drehte

sich um 180 Grad und kam im Straßengraben zum Stehen.

Verletzt wurde zum Glück niemand; es blieb beim Sachschaden. Die Höhe des

Schadens ist nicht bekannt.

Unfallursache war vermutlich nicht angepasste Geschwindigkeit auf glatter

Fahrbahn. |crit)

