Manchmal ist es einfach Schicksal

Germersheim (ots) – Germersheimer Polizisten wollten Sonntagabend 27.12.2020 aufgrund eines Gerichtsbeschlusses den Führerschein einer 25-jährigen Frau in der Marktstraße in Germersheim beschlagnahmen. Als sie an ihrer Wohnungstür vergeblich geklingelt hatten und gerade zurück zum Streifenwagen liefen, parkte direkt vor ihren Augen ein Auto.

Auf dem Beifahrersitz saß die gesuchte junge Frau, deren Führerschein dann direkt beschlagnahmt wurde. Bei der Kontrolle des Fahrers stellten die Beamten dann zu allem Überfluss fest, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Urintest bestätigte diesen Verdacht. Auf ihn kommt ein Bußgeld von 500 Euro zu.

Viel Glück bei Motorradunfall

Germersheim (ots) – Die Kombination aus schlechtem Wetter und einer zu hohen Geschwindigkeit wurden einem 16-jährigen Motorradfahrer am Montagmittag 28.12.2020 zum Verhängnis. Gegen 15 Uhr befuhr er die Bundesstraße 35 und wollte bei der Ausfahrt Germersheim Nord abfahren.

Auf der nassen Fahrbahn war er aber viel zu schnell und stürzte im Kurvenbereich. Mit auf dem Motorrad saß sein 14-jähriger Freund. Obwohl beide keine Schutzkleidung trugen, wurden sie nur leicht verletzt.