Unfall mit Straßenbahn

Ludwigshafen (ots) – Am Montagmittag 28.12.2020 gegen 12:50 Uhr kam es in der Hauptstraße zu einem Unfall zwischen einem Auto und einer Straßenbahn. Eine 58-jährige Autofahrerin kam von der B44 und wollte die Hauptstraße überqueren, als sie mit der dort fahrenden Straßenbahn zusammenstieß.

Die Autofahrerin wurde leicht verletzt und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An dem Auto und an der Straßenbahn entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Lenkräder aus Autos gestohlen

Ludwigshafen (ots) – In der Ruchheimer Straße zerstörten Unbekannte die Seitenscheiben von insgesamt sechs BMWs, die auf dem Parkplatz eines Autohauses abgestellt waren. Die Täter entwendeten aus den Fahrzeugen Multifunktionslenkräder und iDrive-Controller. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mindestens 25.000 Euro.

Da bislang keine Täterhinweise vorliegen, bittet die Kriminalpolizei um Mithilfe. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Unfall mit leicht verletzten Personen

Ludwigshafen (ots) – Am Montagabend 28.12.2020 gegen 17:00 Uhr kam es auf der Heinigstraße zu einem Auffahrunfall. Ein 37-jähriger Autofahrer fuhr auf das vor ihm bremsende Auto auf, welches auf das davor fahrende Auto geschoben wurde.

Durch den Zusammenstoß wurden die Insassen des mittleren Autos leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 3.300 Euro geschätzt.

Lagercontainer aufgebrochen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit vom 24.12.2020 gegen 18:00 Uhr bis zum 28.12.2020 um 06:00 Uhr brachen Unbekannte einen Lagercontainer auf. Der Container war auf einem Wirtschaftsweg hinter dem Rathauscenter aufgestellt und diente einem Supermarkt als Lager. Aus dem Container wurden Kartons mit Feuerwerk entwendet. Durch den Diebstahl entstand ein Schaden in Höhe von ca. 800 Euro.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Rathauscenters beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

In Autohaus eingebrochen

Ludwigshafen (ots) – Zwischen dem 23.12.2020, 17 Uhr, und dem 28.12.2020, 7 Uhr, drangen bislang Unbekannte in ein Autohaus in Rheingönheim (In der Mörschgewanne) ein. Sie entwendeten neben einem Tresor auch Fahrzeugschlüssel und Bargeld in niedriger vierstelliger Höhe.

Zeugen, die etwas beobachtet oder gehört haben, werden gebeten, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Eine 52-Jährige hörte am 28.12.2020, gegen 21:15 Uhr, laute Geräusche im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Bayreuther-Straße. Die informierte Polizei stellte vor Ort Einbruchsspuren an der Kellertür fest. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Zwischen dem 23.12.2020, 22 Uhr, und dem 26.12.2020, 9 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Leuschnerstraße und versuchten die Kellertür einer im Haus befindlichen Apotheke aufzuhebeln. Die Tür hielt dem Einbruchsversuch jedoch stand.

Auch am 25.12.2020, gegen 00:45 Uhr, hatte ein bislang Unbekannter versucht sich Zutritt zu einem Supermarkt in der Industriestraße zu verschaffen. Hierzu hatte er die Umzäunung des Leergutlagers des Marktes angegangen. Der Täter war nicht in den Markt eingedrungen. Es wurde nichts entwendet.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.