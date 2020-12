Alter schützt vor Torheit nicht

Dudenhofen (ots) – 28.12.2020, 13:00 Uhr – Zwei Damen im Alter von 73 und 80 Jahren, die eine Wohngemeinschaft bilden, gerieten am Montag 28.12.2020 in ausufernde Streitigkeiten. Nachdem es in letzter Zeit wohl des Öfteren zu verbalen Auseinandersetzungen gekommen war, meldete die 80-Jährige Gesprächsbedarf bei ihrer jüngeren Mitbewohnerin an. Dies wurde von der 73-jährigen Mitbewohnerin nicht geteilt, sie wolle sich lieber weiter mit ihrem Laptop beschäftigen. Die 80-Jährige klappte daraufhin das Laptop zu, was dazu führte, dass sie von ihrer Kontrahentin derart an den Haaren gezogen wurde, dass sie zu Boden stürzte.

Umgehend versetzte sie daraufhin dem Jungspund eine Ohrfeige, um anschließend die Polizei zu informieren. Es brauchte einiges an gutem Zureden bis die beiden rüstigen Damen von den Beamten soweit beruhigt werden konnten, dass sie guten Gewissens in der Wohnung zurückgelassen werden konnten.

Bis die Jüngere der Beiden eine andere Wohnung gefunden habe, wolle man sich in den (noch) gemeinsamen 4 Wänden aus dem Wege gehen. Beide Damen erwarten nun Strafanzeigen wegen Körperverletzung.

Verkehrsunfallflucht auf der B9 Zeugen gesucht

Harthausen (ots) – 28.12.2020, 13:20 Uhr – Ein 21-jähriger Mann aus Freisbach befuhr mit seinem PKW den linken Fahrstreifen der B 9 in Fahrtrichtung Germersheim, um einen weiteren PKW sowie einen Mercedes Benz A 160 mit Anhänger auf dem rechten Fahrstreifen zu überholen. Ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten, scherte der unbekannte PKW zwischen den Anschlussstellen Harthausen und Schwegenheim aus, um seinerseits das PKW-Anhänger-Gespann zu überholen. Um eine Kollision zu vermeiden, musste der 21-jährige seinen PKW erheblich abbremsen und zudem nach rechts ausweichen.

Der 50-jährige Mercedes Fahrer bemerkte die Situation und lenkte sein Gespann nach rechts auf den Standstreifen, um dem jungen Mann das Ausweichen zu ermöglichen. Trotzdem touchierte dieser den Anhänger leicht, musste die Fahrspur korrigieren und geriet dabei ins Schleudern. Im Anschluss verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und kam im angrenzenden Feld zum Stehen.

Das Fahrzeug wurde hierbei nicht unerheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der geschätzte Schaden liegt bei 8.000 EUR. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Es ist lediglich bekannt, dass es sich um einen schwarzen PKW handeln könnte. Aus diesem Grund sucht die Polizei Speyer Zeugen des Verkehrsunfalls. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.