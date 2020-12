Mit Weihnachtssüßigkeit auf Auto geworfen

Speyer (ots) – Am frühen Abend gegen 19:15 Uhr des ersten Weihnachtsfeiertags befuhr ein 39-jähriger Mann aus Speyer mit seiner Frau die Spaldinger Straße als er plötzlich einen lauten Schlag im hinteren Bereich seinen Autos wahrnahm. Gleichzeitig konnte er 4 Jugendliche auf ihren Fahrrädern sehen, die unmittelbar die Flucht ergriffen. Der Mann nahm die Verfolgung auf und konnte einen der Flüchtenden bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Es stellte sich in der Folge heraus, dass einer aus der Gruppe eine Weihnachtsschokoladenkugel auf das Fahrzeug geworfen hatte. Zu einem Schaden kam es glücklicherweise nicht. Eine Strafanzeige wegen Gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr wurde gefertigt.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Speyer (ots) – 28.12.2020, 11:00 Uhr – Im Rahmen der Streife wurde ein am Boden liegender 32-jähriger Radfahrer in der Wormser Landstraße festgestellt, welcher soeben auf dem Gehweg gestürzt sei. Es stellte sich heraus, dass ein 54-jähriger PKW Fahrer den Parkplatz einer dort ansässigen Bäckerei durch Linksabbiegen in den Fließverkehr verlassen wollte. Um einen besseren Überblick zu haben, fuhr er mit seinem Fahrzeug auf den Rad- und Gehweg.

Da der PKW aufgrund nachfolgender Fahrzeuge nicht mehr zurücksetzen konnte, wollte der Radfahrer den PKW umfahren und verließ hierfür den Radweg und setzte seine Fahrt kurzzeitig auf der Fahrbahn fort. Bei der Rückkehr auf den Radweg blieb er an der Bordsteinkante hängen und stürzte. Aufgrund von Schmerzen im Knie wurde ein RTW verständigt, der den Verletzten zur medizinischen Versorgung in ein örtliches Krankenhaus verbrachte.