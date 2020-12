Nutria überfahren

Freimersheim (ots) – Ein Wildunfall anderer Art ereignete sich Montagabend 28.12.2020 gegen 22.45 Uhr in der Altdorfer Straße. Ein Autofahrer hatte mitgeteilt, dass er mit seinem Fahrzeug über ein unbekanntes Tier gefahren sei.

Vor Ort stellte die Streife fest, dass es sich bei dem unbekannten Tier um eine Nutria handelte. Die tote Biberratte wurde von der Fahrbahn geräumt. Am Fahrzeug selbst entstand kein größerer Sachschaden.

Polizei, Dein Freund und Helfer

Edenkoben (ots) – Kurz vor 23 Uhr am Montag 28.12.2020 wurde über Notruf eine gestürzte Person in der Staatsstraße gemeldet, die eine medizinische Versorgung benötigt. Zusammen mit dem Rettungsdienst wurde die Örtlichkeit aufgesucht und festgestellt, dass ein 60-jähriger Mann infolge überhöhten Alkoholkonsums die Kontrolle über sich selbst verloren und sich dabei auf den Boden abgelegt hatte.

Eine ärztliche Versorgung war nicht notwendig. Der Mann wurde von der Streife nach Hause begleitet, wo er anschließend seinen Rausch ausschlafen konnte.

Zum Jahresende angeblich 38.000 Euro gewonnen

Edenkoben (ots) – Eine 83-jährige Frau erhielt Montagmittag 28.12.2020 gegen 16.40 Uhr einen Anruf, wonach sie 38.000 Euro gewonnen hätte. Für die Auszahlung des Gewinns müsse sie allerdings 700 Euro auf ein Konto einbezahlen. Eine Stunde später meldete sich die unbekannte Anruferin erneut bei der Frau und fragte nach, ob sie den Gewinn überhaupt in Anspruch nehmen wolle. Die Frau verneinte den Gewinn und informierte stattdessen die Polizei, die die Ermittlungen wegen versuchten Betrugs aufnahm.

Die Polizei warnt vor Gewinnversprechen: Niemals sollte Geld ausgegeben werden, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern. Zusagen am Telefon sollten in keinem Fall gemacht werden.

Auch persönliche Daten wie Kontodaten, Adressen oder Ähnliches sollten telefonisch niemals preisgegeben werden. Im Zweifelsfall sollten sich die Angerufenen mit der Polizei in Verbindung setzen.

Einbruch in Sporthalle

Steinfeld (ots) – In der Zeit von 26.-28.12.2020 wurde in die Sporthalle in der Waldstraße eingebrochen. Bislang noch unbekannte Täter verschafften sich über eine Hintertür Zugang zum Innenbereich. Dort verweilten die Täter und entfernten sich anschließend wieder ohne Diebesgut. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf circa 350 Euro.

Zeugen, welche Hinweise zu dem Einbruch gemachen können, werden gebeten sich unter 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.