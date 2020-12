Darmstadt

Straßenraub mit Messer – Auf Bargeld und Handy abgesehen

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Als ein 42-Jähriger am Montagabend 28.12.2020 gegen 19.25 Uhr in der Industriestraße/Höhe eines dortigen Gebüschs kurz stoppte, wurde er von einem Fremden angegriffen. Unter Vorhalten eines Messers forderte der mit ausländischem Akzent sprechende Mann den 42-Jährigen auf, ihm sein Geld und Handy zu übergeben.

Der 42-jährige Mann ließ sich auf die Forderung nicht ein und stieß den Angreifer weg, woraufhin dieser umgehend flüchtete. Durch die Abwehr verletzte sich der 42-Jährige leicht an der Hand und musste im Anschluss in einem Krankenhaus ärztlich versorgt werden.

Der Flüchtige soll während der Tat eine blaue oder grüne Jacke getragen und mit ausländischem Akzent gesprochen haben.

Das Kriminalkommissariat 35 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Angreifers geben? Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Einbrecher bedrohen 27-Jährigen Besitzer mit Schußwaffe

Darmstadt (ots) – Die Räume einer geschlossenen Bar in der Mühlstraße sind am Sonntagabend 27.12.2020 von 2 noch unbekannten Tätern heimgesucht worden. Nach ersten Erkenntnissen hatten sich die Kriminellen kurz nach 21 Uhr Zugang zu den Räumen verschafft. Dabei trafen sie auf den 27-jährigen Inhaber, der offenbar zu diesem Zeitpunkt in der Lokalität wohnte. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderten die Täter Geld.

Ihrer Forderung sollen sie zudem mittels Schlägen Nachdruck verliehen haben. Dem Attackierten gelang jedoch die Flucht und er verständigte im Nachgang die Polizei. Währenddessen brachen die Unbekannten die Spielautomaten auf, entwendeten das Scheingeld in noch nicht bekannter Höhe und flüchteten in Richtung Woogsplatz.

Die Kriminalbeamten haben ein Verfahren wegen des Verdachts des schweren Raubes eingeleitet. Zeugen, die das flüchtende Duo beobachten konnten oder Hinweise geben können, die der Ergreifung der Täter dienlich sind, werden gebeten, sich zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Kokain und Marihuana im Gesamtwert von 40.000 Euro sichergestellt

Darmstadt/Heppenheim (ots) – Polizeibeamte haben am Montag 28.12.2020 zwei Männer und eine Frau festgenommen sowie Rauschgift sichergestellt. Den Festnahmen waren umfangreiche Ermittlungen und Maßnahmen der Darmstädter Kriminalpolizei vorausgegangen. Die in diesem Rahmen gewonnen Erkenntnisse führten am Montagnachmittag 28.12.2020 zu einer Fahrzeugkontrolle, bei der sich der Verdacht des Drogenhandels bestätigte und diese schlussendlich in 3 Wohnungsdurchsuchungen mündete. Die Beschlüsse dafür hatte die Staatsanwaltschaft Darmstadt beim Amtsgericht erwirkt.

Am Montagnachmittag stoppten die Ordnungshüter das Auto des 26-jährigen Tatverdächtigen und seiner 24 Jahre alten Begleiterin im Bereich von Heppenheim. Unterstützt von einem Diensthund durchsuchten die Beamten das Fahrzeug und stellten dabei 500 Gramm Kokain sicher. Das Duo wurde festgenommen und zur Wache gebracht.

Im Zuge der anschließenden Maßnahmen, bei denen sich auch Anhaltspunkte zur Herkunft des sichergestellten Kokains ergaben, durchsuchten die Beamten neben der Wohnung des Darmstädters und die seiner Begleiterin auch die Wohnung eines 37-jährigen Mannes aus Darmstadt. Im Ergebnis beschlagnahmten die Beamten weitere 200 Gramm Marihuana und 6.000 Euro Bargeld, bei dem es sich mutmaßlich um Drogengeld handelt. Das beschlagnahmte Rauschgift dürfte einen Verkaufswert von rund 40.000 Euro haben.

Das Trio verbrachte die Nacht im Gewahrsam der Polizei. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt werden beide Männer noch im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt.

Einbruch in Heizungsgeschäft – Täter erbeuten Messgeräte

Darmstadt (ots) – In der Zeit zwischen Samstag (26.12.) und Montag (28.12.) haben noch unbekannte Täter die Büroräume eines Heizungsgeschäftes im Sensfelderweg heimgesucht. Über ein Fenster hatten sich die Kriminellen gewaltsam Zugang zu den Büroräumen verschafft. Dort entwendeten sie Messgeräte im Wert von mehreren Tausend Euro und traten damit die Flucht an.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 alle sachdienlichen Hinweise entgegen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen.

Auf der Suche nach Wertgegenständen ertappt und von Zeugen in die Flucht geschlagen

Darmstadt (ots) – Ein noch unbekannter Mann hatte am frühen Dienstagmorgen (29.12.) nichts Gutes im Sinn, als er sich gegen 6.30 Uhr in ein “Am Elfengrund” geparktes Auto setzte und dieses nach Wertgegenständen durchsuchte. Zeugen waren auf das verdächtige Treiben aufmerksam geworden, hatten den Täter angesprochen und ihn damit offenbar von seinem weiteren Vorhaben abgehalten.

Der Flüchtende wurde als schlank und mit einer blauen Kapuzenjacke bekleidet beschrieben. Die Polizei in Pfungstadt ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummern 06157/95090 entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Fenster hält Einbruchsversuch stand – Polizei sucht Zeugen

Groß-Umstadt/Richen (ots) – Ein Einfamilienhaus in der Römerhofstraße rückte in das Visier Krimineller. Der versuchte Einbruch wurde der Polizei am Montagmittag 28.12.2020 gemeldet und kann bis Dienstag 22.12.2020 zurückliegen. Ersten Erkenntnissen zufolge, versuchten die Unbekannten ein Fenster des Hauses aufzuhebeln. Dieses hielt dem Einbruchsversuch stand, woraufhin die Kriminellen unerkannt flüchteten. Dennoch hinterließen sie einen Schaden von mehreren Hundert Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Groß-Gerau

Kontrolle in der Tiefgarage – 21-Jährigen mit 15 Plomben Cannabis erwischt

Raunheim (ots) – Einen 21-Jährigen kontrollierten Beamte der Polizeistation Rüsselsheim am Montagnachmittag 28.12.2020 in einer Tiefgarage in der Niddastraße. Der junge Mann versuchte zunächst zu Fuß zu flüchten und warf hierbei zwei Plomben mit Cannabis weg, er konnte aber rasch von den Polizisten ergriffen werden. In seinem Brustbeutel fanden die Beamten anschließend weitere 13 Plomben mit der Droge. Der 21-Jährige wurde vorläufig festgenommen, die Drogen von der Polizei beschlagnahmt.

Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Drei Wohnungen im Visier von Einbrechern

Kelsterbach (ots) – Gleich dreimal gerieten am Montag 28.12.2020 Wohnungen in das Visier von Einbrechern.

In der Zeit zwischen 15.30 und 18.30 Uhr versuchten Unbekannte vergeblich durch das Aufhebeln der Terrassentür sowie zwei weiterer Fenster in eine Wohnung im Tulpenweg einzudringen. Die Kriminellen traten unverrichteter Dinge, ohne in die Räumlichkeiten zu gelangen, wieder den Rückzug an. hinterließen aber Schäden an Tür und Fenstern.

Zwischen 17.15 und 21.00 Uhr drangen Einbrecher über den Balkon in eine Wohnung in der Lärchenstraße ein. Auf der anschließenden Suche nach Wertgegenständen fielen ihnen unter anderem Geld, drei Mobiltelefone und Parfum in die Hände.

In der Mönchbruchstraße gelangten die Täter schließlich zwischen 15.00 und 23.00 Uhr über die Terrasse in das Gebäude. Sie durchwühlten mehrere Zimmer. Ob auch etwas gestohlen wurde, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die Beamten des Rüsselsheimer Einbruchskommissariats K 21/22 haben die Ermittlungen übernommen und prüfen derzeit auch einen Zusammenhang der Taten.

Hinweise von Zeugen werden erbeten unter der Telefonnummer 06142/6960.

Kreis Bergstraße

Einbrecher überklettert Balkon

Bensheim (ots) – Ein Einbrecher, der zuvor den Balkon einer Erdgeschosswohnung im Berliner Ring, Nähe Robert-Bosch-Straße überklettert hatte, wurde am Montag 28.12.2020 um kurz nach 18 Uhr von der Bewohnerin in der Wohnung des Mehrfamilienhauses ertappt. Der Unbekannte flüchtete über den Balkon, vermutlich in Richtung Kleingärten.

Zuvor nutzte er die Zeit, um alle Zimmer zu durchsuchen. Dabei fiel dem Kriminellen Schmuck in die Hände. Nach ersten Aussagen der betroffenen Bewohnerin habe der Geflüchtete einen Komplizen bei sich gehabt.

Wer Hinweise zu dem Einbruch und Geflüchteten geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 06252 / 706-0 bei der Kriminalpolizei (K21/22) in Heppenheim.

Zaun von bewirtschafteter Weide mutwillig beschädigt

Abtsteinach (ots) – Fünf Kühe waren für etwa einen Tag verschwunden, nachdem die Umzäunung der Viehweide in Unter-Abtsteinach teilweise zerschnitten war. Die Tiere konnten wieder eingefangen werden und der Besitzer hat erst im Nachhinein Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet.

Der Vorfall ereignete sich zwischen dem 22. Und 23. Dezember.

Die Polizei in Wald-Michelbach sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter machen können. Wer hat im Tatzeitraum im Bereich der Weide unterhalb vom Fußballplatz in Unter-Abtsteinach in Richtung Ortsmitte auf der Talseite der Weide Beobachtungen gemacht? Alle Hinweise hierzu werden von der Polizeistation Wald-Michelstadt unter der Rufnummer 06207 / 9405-0

Odenwaldkreis

Ausbleibende Gewohnheit rettet Mann aus Notlage

Erbach (ots) – Eine ausbleibende Gewohnheit hat am Dienstag 29.12.2020 einem über 60-jährigen Mann aus Erbach nicht nur aus einer Notlage geholfen. Nach ersten Erkenntnissen ist der Senior in den zurückliegenden 4 Tagen in der Wohnung gestürzt und konnte nicht mehr selbstständig aufstehen und Hilfe rufen. Für gewöhnlich hält er sich regelmäßig auf dem Balkon auf.

Diese Gewohnheit vermisste seine 70-jährige Nachbarin am Dienstagmorgen 29.12.2020 und rief die Polizei. Nachdem die Tür auf Klingeln nicht geöffnet wurde, rückte neben der Polizei auch die Feuerwehr und ein Rettungswagen aus. Der aufgefundene verletzte Mann wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht, wo er derzeit medizinisch versorgt wird.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen