Für 15 Tage ins Gefängnis

Kassel (ots) – Beamte der Bundespolizei Kassel schnappten am Montag 28.12.2020 einen mit Haftbefehl gesuchten Straftäter. Gegen 13 Uhr kontrollierten die Polizisten den Mann im Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe. Bei der Identitätsprüfung stellten die Beamten einen aktuellen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Kassel fest. Der 54-Jährige war wegen Diebstahls zu einer 15-tägigen Freiheitsstrafe verurteilt worden.

Die Ersatzstrafe von 150 Euro konnte er nicht bezahlen, deshalb lieferte ihn die Bundespolizei

in die Justizvollzugsanstalt Kassel ein.

Autofahrerin stößt mit Radfahrerin zusammen – 78-Jährige schwer verletzt

Kassel-Harleshausen (ots) – Am Montagnachmittag 28.12.2020 ereignete sich auf der Wolfhager Straße in Kassel-Harleshausen ein Unfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad. Die 78-jährige Zweiradfahrerin aus Kassel wurde dabei nach ersten Erkenntnissen schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt und anschließend in ein Kasseler Krankenhaus gebracht.

Wie die am Unfallort eingesetzte Streife des Polizeireviers Süd-West berichtet, war eine 60-jährige Frau aus Kassel dort gegen 15:30 Uhr mit ihrem VW von der Ahnatalstraße kommend nach rechts auf die Wolfhager Straße abgebogen. Hierbei übersah sie offenbar die entgegenkommende und vorfahrtsberechtigte Radfahrerin, die von der Immenhäuser Straße kommend nach links auf die Wolfhager Straße abbog. Aufgrund des Zusammenstoßes kam die 78-Jährige zu Fall und zog sich hierbei Kopfverletzungen zu.

Am Pkw der Frau und am Fahrrad waren Sachschäden von insgesamt etwa 500 Euro entstanden.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang führen die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe

der Kasseler Polizei.

Alarmanlage verjagt Täter bei Einbruch in Restaurant

Kassel-Bad Wilhelmshöhe (ots) – Unbekannte sind in der Nacht zu Dienstag 29.12.2020 in ein Restaurant am Freibad Wilhelmshöhe eingebrochen. Vermutlich weil sie dabei die Alarmanlage auslösten, ergriffen die Täter die Flucht und machten in dem Gebäude nach ersten Erkenntnissen keine Beute. Die Ermittler des zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Der Alarm des Restaurants an der Kurhausstraße/Ecke Baunsbergstraße, hatte gegen 3:20 Uhr in der Nacht ausgelöst. Wie sich später bei der Tatortaufnahme durch die Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes herausstellte, waren die Einbrecher über ein seitliches Fenster, das sie mit unbekanntem Werkzeug aufgehebelt hatten, in den Küchenbereich eingestiegen. Nachdem die Täter den Gastraum betreten hatten, löste die Alarmanlage aus, woraufhin sie über das aufgebrochene Fenster nach draußen und weiter in unbekannte Richtung flüchteten.

Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung durch die alarmierte Polizei fehlte von den Einbrechern bereits jede Spur. Die Ermittler des K 21/22 bitten Zeugen, die in der vergangenen Nacht im Bereich des Tatorts verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, sich unter

Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

