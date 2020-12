Frankfurt: Suchender Dieb findet offenen Lieferwagen – Festnahme

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(em) – Montagnachmittag 28.12.2020 hat die Frankfurter Polizei einen 45-jährigen Dieb auf frischer Tat ertappt. Kurz vor 16.00 Uhr fiel einer Polizeistreife am Baseler Platz ein Mann auf einem Fahrrad auf, der auffällig in geparkte Fahrzeuge hineinblickte. Schließlich blieb er am Lieferwagen eines Paketzustellers stehen.

Der Lieferwagen stand mit eingeschaltetem Warnblinker im Bereich der Mainluststraße/Wilhelm-Leuschner-Straße. Ein Fahrer war weit und breit nicht zu sehen. Also nutzte der Unbekannte die Gunst der Stunde, öffnete die Fahrertür und setzte sich in das Fahrzeug.

Als er dieses wieder verließ, nahm ihn die Polizeistreife fest.

Wie sich herausstellte, hatte der 45-jährige Mann ein Scangerät aus dem Innenraum entwendet.

Das entwendete Gerät stellten die Beamten sicher.

Kurz nach der Festnahme traf der überraschte Lieferwagen-Fahrer ein.

Der 45-jährige polizeibekannte Mann war erst im August diesen Jahres aus der Haft entlassen worden. Im Laufe des Tages wird der 45-Jährige dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an.

67-jähriger Mann beleidigt Frau in Straßenbahn rassistisch – Geschädigte und Zeugen gesucht

Frankfurt-Gallus/Griesheim (ots)-(em) – Freitagnachmittag 25.12.2020) hat ein 67-jähriger Mann eine Frau in einer Straßenbahn rassistisch beleidigt. Diese stieg daraufhin verängstigt aus. Die Kriminalpolizei sucht nun nach weiteren Zeugen sowie die geschädigte Frau.

Gegen 15.45 Uhr stiegen ein 38-jähriger Zeuge und eine unbekannte Frau an der Haltestelle Birminghamstraße in die Straßenbahn der Linie 21 in Fahrtrichtung Hauptbahnhof ein. Die Frau setzte sich in den vorderen Teil der Straßenbahn, der Zeuge in den mittleren. Als die Dame kurz ihren Mundschutz nach unten zog, um etwas zu trinken, beleidigte sie plötzlich ein Fahrgast, welcher gemeinsam mit seiner Ehefrau in unmittelbarer Nähe saß.

Es sollen Äußerungen wie “Kanake!”, “Hure!” sowie “Man sollte sie verbrennen!” gefallen sein.

Der 38-Jährige eilte der Frau zur Hilfe, indem er zunächst versuchte den Täter zu beruhigen.

Dieser hob jedoch plötzlich die Hand in Richtung der Frau, als wolle er sie schlagen.

Der 38-Jährige und 2 weitere Zeugen schritten sofort ein, um Schlimmeres zu verhindern.

Daraufhin beleidigte der Mann auch die couragierten Fahrgäste.

Die Frau verließ daraufhin völlig verängstigt an der Haltestelle “Linnegraben” die Straßenbahn.

Der 38-Jährige alarmierte die Polizei, welche an der Haltestelle “Schwalbacher Straße” eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Volksverhetzung sowie der Beleidigung gegen

den 67-jährigen Mann aufnahm.

Die Kriminalpolizei Frankfurt bittet die Frau, welche mutmaßlich Opfer einer Straftat geworden ist, sowie weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 069-75553111 bei dem Kriminaldauerdienst oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt: Sachbeschädigung an der Friedensbrücke

Frankfurt-Gutleutviertel (ots)-(dr) – Bislang unbekannte Täter haben auf der nördlichen Mainseite an der Friedensbrücke einen Brückenpfeiler und ein Gedenk-Graffiti mit schwarzer und silberner Sprühfarbe beschmiert. Die Frankfurter Polizei hat am Montag 28.12.2020, Kenntnis von der Farbschmiererei erlangt und Ermittlungen wegen Sachbeschädigung gegen unbekannt aufgenommen. Die genaue Tatzeit sowie die Hintergründe der Tat sind derzeit unklar.

Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069-75553111 in Verbindung zu setzen oder sich bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

