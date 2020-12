Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Bereich Offenbach

Wer sah die Unfallflucht? – Dreieich/Sprendlingen

(fg) Beamte der Polizeistation in Neu-Isenburg suchen Zeugen, nachdem ein unbekannter Fahrzeugführer am Montagnachmittag einen in der Hauptstraße in Dreieich parkenden Renault Twingo angefahren, sich jedoch nicht um den Schaden gekümmert hatte. Die 39-Jahre alte Eigentümerin aus Neu-Isenburg hatte ihren Wagen um 14 Uhr in Höhe der Hausnummer 18 am rechten Fahrbahnrand geparkt. Als die Frau etwa eine Stunde später zurückkam, stellte sie Schäden an der vorderen linken Stoßstange fest. Die Reparaturkosten, die nun auf die Renault-Inhaberin zukommen werden, belaufen sich auf etwa 500 Euro. Zeugen, die die Unfallflucht beobachtet haben und Hinweise zum Verursacher machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06102 2902-0 auf der Wache der Polizeistation in Neu-Isenburg.

Bereich Main-Kinzig

Kontrollmaßnahmen im Stadtgebiet – Hanau

(kk) Die Corona-Verordnung sowie die Tuner-Poser-Szene standen im Fokus der gemeinsamen Kontrollen von Landes-, Bundes- und Stadtpolizei in der Nacht zum Dienstag im Stadtgebiet Hanau. Mehr als zwanzig Fahrzeuge und deren Insassen, die auf dem Parkplatz am Kinzigbogen augenscheinlich als Fahrzeugposer unterwegs waren, konnten die Beamten bereits vor der beginnenden Ausgangssperre kontrollieren, um ihnen in der Folge Platzverweise zu erteilen und sie auf die Kontaktbeschränkungen hinzuweisen. Insgesamt wurden in der Nacht mehr als hundert Fahrzeuge und Personen, auch bei stationären Kontrollen in der Lamboystraße und an der Nussallee, überprüft. Über dreißig der Kontrollierten hatten keine plausible Erklärung, warum sie während der Ausgangssperre, nach 21 Uhr, unterwegs waren. Diese und drei Personen, die das Alkoholverbot nicht beachtet hatten, müssen nun mit Anzeigen rechnen. Ein Fahrzeuglenker, ohne gültige Fahrerlaubnis, sowie einer der verbotenerweise ein Messer bei sich hatte, erwarten ebenfalls Anzeigen. Bei weiteren mobilen Kontrollen, bis gegen 3 Uhr, konnten die Beamten im Tiefgarten und in Klein-Auheim zudem geringe Mengen Rauschgift sicherstellen. Die Polizeibehörden werden auch weiterhin die Einhaltung der Allgemeinverfügungen unterstützen und überwachen.

Ladendieb vorläufig festgenommen – Bad Soden-Salmünster/Salmünster

(fg) Einen Ladendieb nahmen Polizeibeamte der Polizeistation Bad Orb am Montagabend in Salmünster vorläufig fest. Der 28 Jahre alte Mann aus dem Main-Kinzig-Kreis befüllte zuvor einen Einkaufswagen mit Artikeln im Gesamtwert von etwa 150 Euro und schob den Wagen ohne Bezahlung in den Außenbereich des Marktes in der Straße „Am Palmusacker“. Anschließend wollte er die Waren in sein auf dem Parkplatz abgestelltes Auto verladen, wurde hierbei jedoch vom Marktpersonal, das den Vorfall beobachten konnte, zur Rede gestellt. Die kurz darauf eintreffende Polizeistreife stellte noch vor Ort fest, dass es sich offenbar um einen Diebstahl handelte, weshalb sie den polizeibekannten 28-Jährigen vorläufig festnahmen und für erkennungsdienstliche Maßnahmen mit zur Dienststelle nahmen. Die Ware wurde wieder ausgeladen und in den Besitz des Supermarktes zurückgeführt. Auf den Tatverdächtigen kommt nun ein Strafverfahren zu.