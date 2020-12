Geldautomat beschädigt – Zeugen gesucht, Oberursel, Zimmersmühlenweg, Donnerstag, 24.12.2020, 12:20 Uhr, bis Montag, 28.12.2020, 11:15 Uhr

(pu)Zwischen Heiligabend und Montagvormittag beschädigte ein unbekannter Täter einen Geldautomaten in Oberursel, mutmaßlich in der Absicht, an das darin befindliche Geld zu gelangen. Eine Polizeistreife stellte am Montag gegen 11:50 Uhr die Beschädigung an dem Geldautomaten im Zimmersmühlenweg fest. Offensichtlich war brachiale Gewalt nötig gewesen, um den an einer Hauswand angebrachten Automaten derart zuzurichten. Dennoch war es dem unbekannten Täter nicht gelungen, an das im Automaten vorgehaltene Bargeld zu kommen. Er verursachte allerdings einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Wenn Sie Beobachtungen gemacht haben, die mit dem versuchten schweren Diebstahl in Zusammenhang stehen könnten, wenden Sie sich bitte unter 06172 120-0 an die Kriminalpolizei in Bad Homburg.

Scheibe an Rathaus beschädigt – Wer hat etwas beobachtet?, Steinbach, Gartenstraße, Mittwoch, 23.12.2020, 22:00 Uhr, bis Montag, 28.12.2020, 06:00 Uhr

(pu)Die Rathaustür in Steinbach wurde im Zeitraum vom vergangenen Mittwoch bis Montagmorgen zur Zielscheibe von Vandalen. Die Unbekannten machten sich an der Eingangstür der Stadtverwaltung in der Gartenstraße zu schaffen und verursachten dabei einen Sachschaden von über 1.000 Euro. Bislang gehen die Ermittler der Polizei von einer Tatzeit zwischen Mittwoch, dem 23.12.2020, 22:00 Uhr, und Montag, 28.12.2020, 06:00 Uhr, aus.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 06171 6240-0 bei der Polizeistation Oberursel zu melden.

Drei Leichtverletzte und hoher Sachschaden durch Unfall, Usingen, Bundesstraße 275, Montag, 28.12.2020, 14:25 Uhr

(pu)Auf der Bundesstraße 275 bei Usingen ereignete sich am Montagnachmittag ein Unfall bei dem drei Beteiligte leicht verletzt wurden. Ein 59-jähriger Pkw-Fahrer war auf der Bundesstraße 275 von Usingen kommend in Richtung Merzhausen unterwegs. Aus Richtung Merzhausen kam ihm eine 53-jährige Autofahrerin entgegen. Bei einem Abbiegemanöver im Bereich der Einmündung zur Südumgehung kam es zum Zusammenstoß beider Pkw. Dabei wurden beide Autofahrer sowie der 10-jährige Mitfahrer der 53-Jährigen leicht verletzt. Die beiden Letztgenannten wurden anschließend in ein Krankenhaus gebracht. An den Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 16.000 Euro.

Pkw überschlagen und in den Graben gerutscht, Oberursel, Landesstraße 3024, Montag, 28.12.2020, 17:45 Uhr

(pu)Bei schneebedeckter Fahrbahn kam am Montagabend ein Autofahrer im Bereich der Zufahrtstraße zum Feldberg von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Der 18-Jährige hatte die Landesstraße 3024 vom Feldberg kommend in Richtung des Parkplatzes „Sandplacken“ befahren und war dann über die Gegenfahrbahn in Richtung Straßengraben gerutscht, wobei sich sein Pkw überschlug. Sowohl der Autofahrer als auch seine 17-jährige Mitfahrerin sowie sein 21-jähriger Mitfahrer blieben unverletzt. An dem Pkw, welcher abgeschleppt werden musste, entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Die Landesstraße 3024 war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.