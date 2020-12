Buntmetall von Baustelle gestohlen – hoher Schaden, Wiesbaden, Ludwig-Erhard-Straße, Mittwoch, 23.12.2020, 17:15 Uhr bis Montag, 28.12.2020, 09:00 Uhr,

(däu)In der Zeit von Mittwoch, 23.12.2020, 17:15 Uhr bis Montag, 28.12.20202,

09:00 Uhr stahlen unbekannte Täter von einer Baustelle in der

Ludwig-Erhard-Straße in Wiesbaden Dotzheim Buntmetall im Wert von etwa 300.000

Euro. Die Diebe entwendeten aus dem Kellergeschoss des Rohbaus mehrere bereits

verlegte Kupferkabel und entkamen mit ihrer Beute unerkannt. Die

Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers hat die Ermittlungen aufgenommen und

bittet Hinweisgeber, sich telefonisch unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu

melden.

Mehrere Einbrüche in Pkw, Wiesbaden, Bierstadt, Südost, Mittwoch, 23.12.2020 bis Montag, 28.12.2020,

(däu)Im Zeitraum von Mittwochabend bis Montagmittag kam es in

Wiesbaden-Bierstadt und Wiesbaden-Südost zu vier bekannt gewordenen Einbrüchen

in Pkw. In Bierstadt gingen die unbekannten Täter im Zwergweg einen weißen Jeep

sowie in der Raiffeisenstraße einen weißen Hyundai an und erbeuteten neben

diversen Papieren auch eine Tankkarte, Abschleppseile, ein Warndreieck sowie

eine Decke. Ersten Ermittlungen nach wurde der Hyundai aufgehebelt, wie die

Täter in den Jeep eindrangen ist bislang unklar. In der Viktoriastraße im

Stadtteil Südost gelangten die Diebe auf bislang noch ungeklärte Weise in ein

weißes und ein grünes Wohnmobil. Aus beiden Fahrzeugen wurden neben diversen

Campingutensilien auch die Fahrzeugpapiere entwendet. Beamte der Bundespolizei

konnten einen Teil der entwendeten Gegenstände später am Hauptbahnhof wieder

auffinden. Hinweisgeber und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich

telefonisch bei dem 5. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2540 zu

melden.

Teile der Außenbeleuchtung eines Ladengeschäfts entwendet, Wiesbaden, Schierstein, Rheingaustraße, Mittwoch, 23.12.2020, 16:00 Uhr bis Montag, 28.12.2020, 08:00 Uhr,

(däu)Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum von Mittwoch, 23.12.2020 bis

Montag, 28.12.2020 in der Rheingaustraße in Wiesbaden-Schierstein mehrere

Bauteile der Außenbeleuchtung eines Ladengeschäfts. Der Spurenlage nach wurden

die Teile von den Dieben von den außen an dem Geschäft befestigten Strahlern

abmontiert, wobei auch mehrere Blechabdeckungen beschädigt wurden. Somit ist

neben dem Stehlgut in Höhe von 1.000 Euro auch noch einen Sachschaden in Höhe

von etwa 2.500 Euro zu beklagen. Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch

bei dem 5. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2540 zu melden.

Einbruch in Gartenhütte, Wiesbaden, Dotzheim, „Vor dem Sand“, Montag, 28.12.2020, 15:30 Uhr (Feststellzeit)

(däu)Am Montagabend wurde die Polizei zu einem Einbruch in der

Kleingartenkolonie in der Straße „Vor dem Sand“ in Wiesbaden-Dotzheim gerufen.

Ersten Ermittlungen nach hatten sich unbekannte Täter auf eine der

Kleingartenparzellen begeben und dort zunächst erfolglos versucht ein Fenster

der Gartenhütte herauszureißen. Anschließend schraubten die Täter die

Befestigung des Vorhängeschlosses der Tür ab und gelangten so in das Objekt, aus

dem sie zwei Batterien für eine Solaranlage im Wert von mehreren Hundert Euro

erbeuten konnten. Täterhinweise liegen nicht vor. Hinweisgeber werden gebeten,

sich telefonisch bei dem 3. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu

melden.

Bushaltestelle beschädigt, Wiesbaden, Biebrich, Berliner Straße, Montag, 28.12.2020,

(däu)Im Laufe des Montags haben unbekannte Täter den Ermittlungen nach die

Anzeigetafel einer Bushaltestelle in der Berliner Straße beschädigt, indem sie

eine Verankerungsschraube abgebrochen haben. Der Schaden beträgt etwa 240 Euro.

Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch bei dem 1. Polizeirevier unter der

Rufnummer (0611) 345-2140 zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

Einbruch in Fastfood Restaurant, Rüdesheim, Geisenheimer Straße Dienstag, 29.12.2020, gegen 01:45 Uhr,

(däu)In der Nacht zum Dienstag gegen 01:45 Uhr brach ein unbekannter Täter in

ein Fastfood Restaurant in der Geisenheimer Straße in Rüdesheim ein. Der

Spurenlage nach schlug der Einbrecher die Scheibe des Drive-In Schalters ein,

gelangte so in das Gebäude und durchsuchte die Kassenbereiche an der Theke.

Anschließend verließ er mutmaßlich auf dem gleichen Weg wieder den Tatort, wie

er gekommen war und flüchtete unerkannt. Ob der Unbekannte etwas entwendet hat,

ist bislang noch nicht bekannt. Nach einer ersten Auswertung der

Überwachungskamera war der männliche Täter mit einem Kapuzenpullover bekleidet.

Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeistation Rüdesheim

unter der Rufnummer (06722) 9112-0 zu melden.

Pkw zerkratzt, Niedernhausen, Niederseelbach, Pfarrstraße, Montag, 07.12.2020 bis Montag, 28.12.2020,

(däu)Im Zeitraum von Montag, 07.12.2020 bis Montag, 28.12.2020 wurde in der

Pfarrstraße in Niederseelbach durch unbekannte Täter ein schwarzer Mazda

beschädigt. Die Vandalen zerkratzten mit einem unbekannten Gegenstand den Lack

des linken Kotflügels sowie der Fahrertür und verursachten dadurch einen Schaden

in Höhe von mehreren Hundert Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch

bei der Polizeistation Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0 zu melden.