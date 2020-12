Gießen (ots) – “Ich bin davon überzeugt, dass das neue Dienstfahrzeug die bereits positive Außendarstellung des Polizeipräsidiums Mittelhessen weiter stärkt und dabei hilft, mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen.”, sagte Polizeipräsident Bernd Paul. Das Modell Classic 400 transportiert 2 Personen, hat 8 PS und verbraucht etwa 4 Liter. Das Fahrzeug hat einen Dieselmotor und verfügt über 4 Vorwärtsgänge und einen Rückwärtsgang. Der neue Kleinlieferwagen wurde vor wenigen Tagen zugelassen.

“Die Ape soll insbesondere für Präventionszwecke und zur Nachwuchsgewinnung zum Einsatz kommen. Mit ihrem eigenwilligen, sympathischen Charakter und modernem Design, soll das Kleinfahrzeug sowohl ältere sowie jüngere Menschen ansprechen und ein Blickfang sein. Die Ape wurde durch Spezialfirmen umgebaut, foliert und mit einem Blaulicht versehen. Vor einigen Tagen wurde das Fahrzeug zugelassen und an uns übergeben.”, so Polizeipräsident Bernd Paul bei der Vorstellung der Ape, am Dienstag 29.12.2020 auf dem Gelände des Polizeipräsidiums Mittelhessen in der Ferniestraße in Gießen.

Claudia Zanke, kriminalpolizeiliche Beraterin, hatte das Ganze mit ihrer Idee ins Rollen gebracht. Frank Häuser, von der Abteilung Zentrale Dienste und zuständig fürs Fahrzeugwesen, half bei der Umsetzung. Schnell und unbürokratisch konnte das “Projekt” in den letzten Wochen verwirklicht werden.

Nach dem Kauf der Ape wurde das Fahrzeug in eine “Polizeiaufmachung” gebracht und der Aufbau so konzipiert, dass nützlicher Stauraum zur Verfügung steht.

Die Ape soll bald bei der kriminalpolizeilichen Beratung, bei der Verkehrsprävention, beim Projekt KOMPASS, der Jugendkoordination, der Nachwuchsgewinnung und vielen anderen Bereichen

zum Einsatz kommen.

_______________________________________________________________________

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen