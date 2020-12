Mannheim: Risikofaktor Mensch? Online-Vortrag zur Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine am 13. Januar 2021

Mannheim – Vom Auto über den Computer bis hin zum Industrieroboter: Maschinen machen von jeher das Leben der Menschen einfacher und effektiver. Smarte Technik wird jedoch vom User nicht nur als hilfreich, sondern mitunter als psychisch belastend wahrgenommen – weshalb es etwa beim Autonomen Fahren immer wieder zu Unfällen kommt.

Bei einem Online-Vortrag am Mittwoch, 13. Januar 2021, nimmt deshalb Prof. Dr. Oliver Sträter die Wechselwirkungen zwischen Mensch und Maschine unter die Lupe. Die Veranstaltung findet im Rahmen der Vortragsreihe forum mannheim statt, die sich im Winter 2020/21 dem Leben mit smarter Technik widmet. Der Vortrag erfolgt ausschließlich digital und wird von vom VDI Nordbaden-Pfalz ausgerichtet. Die Teilnahme ist kostenlos, eine vorherige Anmeldung unter bit.ly/3gE9AW4 ist notwendig, um den Link zum Livestream zugeschickt zu bekommen.

Wenn Technik immer intelligenter und autonomer ist, wird auch ihre Interaktion mit dem Menschen immer komplexer. Häufig sehen die Entwickler dabei den Menschen als Risikofaktor, der mit seinem fehlerhaften Verhalten ein im Grunde zuverlässiges technisches System behindert. Oliver Sträter, Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie im Fachbereich Maschinenbau an der Universität Kassel, plädiert dafür, die Anwendungen rigoros vom Nutzer her zu denken, typisch menschliche Eigenschaften zu berücksichtigen – und so Technik sicherer und zuverlässiger zu machen.

Die Vortragsreihe forum mannheim wird veranstaltet vom TECHNOSEUM, dem Freundeskreis TECHNOSEUM, der Hochschule Mannheim, dem Planetarium, dem VDI Nordbaden-Pfalz und der Abendakademie. Weitere Informationen unter www.abendakademie-mannheim.de sowie unter www.technoseum.de.