Neustadt: JAZZ AN NEUJAHR 2021 im Fernsehen und im Internet statt im Saalbau

Neustadt an der Weinstraße – Auch wenn nach mittlerweile 25 Neujahrsabenden mit dem Neujahrskonzert der vielfach prämierten Blue note BIG BAND aus Neustadt an der Weinstraße dieses Mal die Bühne im Neustadter Saalbau leer bleiben muss, so wird die BnBB dennoch Jazz an Neujahr aufleben lassen: Am 01.01.2021 werden zur gewohnten Uhrzeit ab 19 Uhr im Offenen Kanal Weinstraße sowie auf der Homepage www.bluenotebigband.de Aufzeichnungen früherer Neujahrskonzerte aus dem Saalbau gezeigt.

Hier gibt es Ausschnitte aus „A Tribute to Peter Herbolzheimer“ (2011), „Nordic Bigband Sound feat. Jens Wendelboe und Stephanie Harrison“ mit unseren eigens aus New York eingeflogenen Gästen (2019) sowie „In the mood for the 40’s“ mit den Rosevalley Sisters (2018). Dazu kommen Videoproduktionen aus der Corona-Zeit: Bereits im Frühjahr hatte die Bigband einen Song im Home-Office eingespielt, hier können Sie ihn sich ansehen:

Ganz aktuell hat im Dezember jede/r für sich zu Hause einige weitere Songs in Bild und Ton aufgenommen, was nun gerade gemischt und geschnitten wird. Die Premiere der neuen Videos erleben Sie in der Sendung am Neujahrsabend! Und über die Musik hinaus wird es in der Neujahrssendung Kommentare und Grußworte früherer Gäste der Bigband geben – seien Sie gespannt, wer alles dabei sein wird!

Finanzielle Unterstützung erbeten

„Bitte erlauben Sie uns noch kurz einen Hinweis: Nach einem Jahr fast ohne Einnahmen würden wir uns sehr über jede finanzielle Unterstützung freuen, die uns die Fortführung unserer ehrenamtlichen Arbeit ermöglicht. Mehr dazu finden Sie auf unserer Homepage www.bluenotebigband.de. Herzlichen Dank!“

Und am 01.01.2022 heißt es dann wieder: Neujahr, Neustadt, Neunzehn Uhr mit der Blue note BIG BAND!