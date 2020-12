Ein Joint zu Weihnachten

Rohrbach (ots) – Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln wurde am Samstagnachmittag 26.12.2020 gegen 17:00 Uhr ein 18-jähriger Verkehrsteilnehmer aus dem Kreis Südliche Weinstraße festgestellt. Dieser wurde mit seinem PKW im Bereich der Rohrbacher Ortsmitte von Beamten der Polizei Landau einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Hierbei gab er an, an Weihnachten Cannabis konsumiert zu haben, was auch durch einen durchgeführten Drogenvortest vor Ort bestätigt wurde. Dem jungen Mann wurde anschließend eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Diebstahl von Brennholz

Freimersheim (ots) – Unbekannte haben im Zeitraum vom 16.12. bis 26.12.2020 ca. 5 Ster gespaltenes Holz entwendet. Die geschichteten, ca. 1 Meter langen Holzstücke lagen am Rande eines Feldweges am Ortende Richtung Böbingen. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 entgegen.

Grauer, älterer PKW gesucht

A65/AS LD-Nord (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es bereits am 24.12.2020 um 21 Uhr auf der A65/Höhe der Anschlussstelle LD-Nord. Der Polizei wurde ein in “Schlangenlinien” fahrendes, graues, älteres Fahrzeug“ mit Pforzheimer Kennzeichen gemeldet. Kurz darauf kollidierte das unbekannte Fahrzeug mit einem vorausfahrenden PKW und verursachte Sachschaden von über 3.000 Euro.

Infolge des Verkehrsaufkommens konnte der Unbekannte von der Unfallstelle unerkannt flüchten. Die Polizei sucht Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und die Angaben zu dem geflüchteten Fahrzeug geben können. Diese sollen sich bitte mit der Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 in Verbindung setzen.

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Fußgängerin

Münchweiler am Klingbach (ots) – Am Freitag 25.12.2020 gegen 20.20 Uhr, wollte eine 29 jährige Frau zusammen mit einer weiteren Person die Fahrbahn der L 493, zwischen Silz und Klingenmünster, zu Fuß überqueren und stand dabei am rechten Fahrbahnrand der Landstraße an den Leitplanken. Eine 18 jährige Autofahrerin, welche mit ihrem Fahrzeug in Richtung Klingenmünster unterwegs war, erkannte die beiden Personen zu spät am Fahrbahnrand stehend und es kam zu einem Zusammenstoß zwischen dem Fahrzeug und der Fußgängerin. Dabei verletzte sich die 29 jährige Fußgängerin leicht und wurde vorsorglich zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. Am beteiligten Fahrzeug entstand leichter Sachschaden.

Einbruch in Postverteilzentrum

Annweiler am Trifels (ots) – Zwischen Heiligabend, 14:00 Uhr und Montag, 28.12.2020 06:30 Uhr, drangen bislang Unbekannte in das Gebäude des Postverteilzentrums in der Bahnhofstraße in Annweiler ein. Außer Fahrzeugschlüssel entwendeten die Täter nichts. Bereits im November wurde in das gleiche Gebäude eingebrochen. Ob zwischen beiden Taten Zusammenhang besteht, ist u.a. Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise nimmt die Kriminalinspektion Landau unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de entgegen.