Geldbeutel und Handy aus Handtasche gestohlen

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Als am 27.12.2020 gegen 11 Uhr, eine 38-Jährige eine Kerze am Altar eines Pfarramts in der Hölderlinstraße anzündete, wurde aus ihrer Handtasche ihr Handy sowie ihr Geldbeutel gestohlen. Sie hatte die Tasche auf einer Sitzbank liegen gelassen. Diesen unbeobachteten Moment nutze der oder die TäterIn.

So schützen Sie sich vor Taschendieben

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Unfall auf der B9

Ludwigshafen (ots) – Einen Schaden von 10.000 Euro verursachte am 27.12.2020, gegen 11:35 Uhr ein 21-jähriger Autofahrer. Er fuhr auf der B9 in Richtung Ludwigshafen als er auf Höhe der Abfahrt Edigheim/Pfingstweide von der Fahrbahn abkam.

Hierbei überfuhr er den Grünstreifen zwischen Auf- und Abfahrt, stieß gegen ein Verkehrsschild und kam letztlich auf der Gegenfahrbahn zum Stehen und streifte dabei die Leitplanke. Ursächlich für den Unfall dürfte nach derzeitigem Kenntnisstand unangepasste Geschwindigkeit gewesen sein.

Einbruchsversuch in Imbiss

Ludwigshafen (ots) – Ein Unbekannter versuchte in der Industriestraße am 25.12.2020, gegen 00:50 Uhr in eine Imbissbude einzubrechen. Hierzu machte er sich an mehreren Vorhängeschlössern zu schaffen. Es gelang dem Täter nicht in den Imbiss einzudringen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

In Wohnung eingebrochen

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Zwischen dem 18.12.2020, 20 Uhr, und dem 22.12.2020, 13 Uhr, verschafften sich bislang Unbekannte Zugang zu einer Wohnung in der Eckermannstraße. Es wurde Bargeld gestohlen. Zeugen, die etwas verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich zu melden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.