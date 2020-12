Darmstadt

Vier ungebetene Besucher im Keller – Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Vier dunkel bekleidete Männer, die alle Mützen oder Kapuzen trugen, haben sich am Sonntag (27.12.) auf verdächtige Art und Weise an einer Kellertür in einem Mehrfamilienhaus in der Holzhofallee zu schaffen gemacht. Anwohner hatten die Unbekannten gegen 23.15 Uhr beobachtet und angesprochen, woraufhin diese die Flucht ergriffen.

Im Anschluss stellten die Bewohner fest, dass das Schloss des Kellerraumes beschädigt war und informierten die Polizei. Diese ermittelt nun wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls und nimmt Hinweise zu dem verdächtigen Quartett unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Pedelec von Fahrradanhänger gestohlen – Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Ein blaues Pedelec vom Hersteller “Head”, das an einem Fahrradanhänger auf der Rückseite eines geparkten Busses in einem Hinterhof in der Dolivostraße angebracht war, geriet in der Zeit zwischen Samstag (26.12.), 20 Uhr und Sonntag (27.12.), 14.45 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Unbemerkt montierten die Täter das blaue Fahrrad ab und machten sich damit auf und davon.

Möglicherweise konnten Zeugen das Vorgehen und den Abtransport beobachten?

Die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt ist mit dem Fall betraut.

Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Beamten sachdienliche Hinweise entgegen.

Zeugen nach Einbruch in Autohaus gesucht

Darmstadt (ots) – In der Zeit zwischen Mittwoch (23.12.) und Montag (28.12.) haben Einbrecher die Büroräume eines Autohauses in der Kasinostraße heimgesucht. Die Täter hatten sich über ein Fenster gewaltsam Zugang zu dem Geschäft verschafft und dort nach Wertgegenständen gesucht. Ob und in welchem Umfang die Kriminellen Beute machten und wie hoch der von ihnen verursachte Schaden beziffert werden kann, ist abschließend noch nicht bekannt.

Die Darmstädter Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen und suchen Zeugen. Wer zur Tatzeit und in Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnte, wird gebeten, sich bei den Ermittlern des Kommissariats 21/22 zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Reifen von zwei Lieferwagen zerschnitten – Wer hat etwas bemerkt?

DArmstadt (ots) – In der Zeit zwischen Donnerstag (24.12.) und Sonntag (27.12.) haben Vandalen ihr Unwesen in der Otto-Röhm-Straße nahe Ecke “Im Tiefen See” getrieben. Am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr waren die Spuren der Täter entdeckt und die Polizei verständigt worden. Nach ersten Erkenntnissen hatten die noch Unbekannten die Reifen von zwei dort geparkten weißen Lieferwagen mittels scharfen Gegenstandes zerschnitten. Insgesamt verursachten die Kriminellen dabei einen Schaden von mehreren Hundert Euro.

Die Dezentrale Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers hat ein Verfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet und nimmt unter der Rufnummer 06151/969-3810 alle in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise entgegen.

Autoscheiben eingeschlagen – Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Zwei in einer Tiefgarage in der Spreestraße geparkte Autos sind in der Nacht zum Montag (27.-28.12.) in das Visier von Kriminellen geraten. Die Täter schlugen jeweils eine Scheibe der Fahrzeuge ein und suchten nach Beute. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden sie nicht fündig.

Die Darmstädter Kripo (K21/22) ist mit beiden Fällen betraut und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Mehrere Autos zerkratzt – Zeugen gesucht

Roßdorf (ots) – Vier Autos unterschiedlicher Hersteller sind in der Zeit von Mittwoch (23.12.) bis Sonntag (27.12.) von noch unbekannten Tätern zerkratzt worden. Die Fahrzeuge, bei denen es sich um einen grauen Alfa Romeo, einen grauen Fiat, einen schwarzen Mercedes sowie einen blauen Skoda handelt, parkten zur Tatzeit im Traiser Weg. Der verursachte Schaden wird derzeit auf mindestens 1.800 Euro geschätzt.

Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Ober-Ramstadt hat vier Verfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

Wer in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachten konnte, wird gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen. Unter der Rufnummer 06154/ 63300 wird alles Sachdienliche entgegengenommen.

Groß-Gerau

Einbruch in Sportboot – Zeugen gesucht

Gernsheim (ots) – Am Sonntag, den 27.12.2020, gegen 12:00 Uhr wurde durch einen Stegnachbarn im Gernsheimer Hafen festgestellt, dass die Plane eines Bootes geöffnet war und die Eingangstür zum Inneren des Bootes offen stand. Im weiteren Verlauf stellt der Geschädigte fest, dass der Riegel des Türschlosses abgebrochen war. Mutmaßlich betraten unbekannte Täter den Innenraum des Bootes und durchsuchten diesen. Wertgegenstände wurden nicht entwendet.

Die Tat muss sich in der Zeit zwischen Samstag, 12.12.2020 und Sonntag, 27.12.2020, 12:00 Uhr, ereignet haben. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Wasserschutzpolizeistation Gernsheim unter der Telefonnummer 06258 / 9340 – 0 zu melden.

Kreis Bergstraße

Einbrüche gescheitert – Polizei sucht Zeugen

Zwingenberg (ots) – Hartnäckig wurde am Wochenende (26. – 27.12.) versucht, in sechs Gewerbebetriebe und in einem Mehrfamilienhaus in der Straße “Pass” – Nähe der Wiesenpromenade – einzubrechen. Die Täter mussten sich jedoch geschlagen geben. Sie scheiterten an den gesicherten Türen und hinterließen an den angesetzten Stellen einen Gesamtschaden von etwa 500 Euro.

Wegen den Einbruchsversuchen ermittelt jetzt die Polizei (DEG) in Bensheim. Wer zwischen Samstag (26.12.), 23.15 Uhr und Sonntagmorgen (27.12.), 10.30 Uhr Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit den fallzuständigen Ermittlern in Verbindung zu setzen. Telefon: 06251 / 8468-0.

Wohnung nach Brand vorerst nicht bewohnbar – Technischer Defekt der Weihnachtsbeleuchtung nicht ausgeschlossen

Lorsch (ots) – Nach einem Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus, ist die Wohnung einer Familie in der Ahornstraße vorerst nicht bewohnbar. Polizei und Rettungskräfte wurden am Montag (28.12.) um kurz vor 12 Uhr alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt der künstlichen Weihnachtsbeleuchtung im Wohnzimmer den Brand ausgelöst haben.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die 41-jährige Mutter wird mit ihren sechs Kindern im Alter zwischen fünf und 19 Jahren aufgrund der schnellen und unbürokratischen Hilfe der Stadt Lorsch in eine andere Wohnung unterkommen.

Der Schaden in der Wohnung liegt nach ersten vorsichtigen Schätzungen bei etwa 10.000 Euro.

Die Ermittlungen zu der Brandursache übernimmt die Kriminalpolizei (K 10) in Heppenheim.

Die Begehung der Brandwohnung ist in den Folgetagen geplant.

Kinder legten Steine auf die Schienen

Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Bensheim/Kreis Bergstraße (ots) – Mehrere Kinder haben am 2. Weihnachtsfeiertag 26.12.2020 Steine auf die Schienen zwischen den Bahnhöfen Bensheim und Heppenheim gelegt und hierbei den Zugverkehr in dem Bereich aus dem Takt gebracht. Gegen 16.30 Uhr hatte der Lokführer eines ICE gemeldet, dass er gerade hinter dem Bahnhof Bensheim mehrere Steine überfahren und neben den Gleisen mehrere Kinder erkannt hätte. Nachfolgende Züge wurden angewiesen den Bereich nur noch auf Sicht zu befahren.

Eine Streife der Bundespolizei suchte den Bereich ab und konnte hierbei 4 Jungs feststellen, die zuvor die Steine aufgelegt hatten. Bis zur Wiederaufnahme des regulären Zugverkehrs kam es bei insgesamt drei Züge zu Verspätungen.

Die vier Kinder wurden von den Beamten nach Hause gebracht und im Beisein der Eltern eindringlich darüber belehrt, dass ein Aufenthalt in Gleisbereich Lebensgefährlich sein kann.

Gerade auf die Schienen gelegte Steine können beim Überfahren zu lebensgefährlichen Geschossen werden und viele Meter weit fliegen.

Odenwaldkreis

Nachts mit Marihuana erwischt – Polizei kontrolliert 20-Jährigen

Erbach (ots) – Nichts Gutes hatte offenbar ein 20-jähriger Mann im Sinne, als er am Sonntag (27.12.) um kurz vor zwei Uhr in der Werner-von-Siemens-Straße von einer Polizeistreife kontrolliert werden sollte. Der Grund, warum er seinen Namen nicht nennen wollte und sich gegen die Kontrolle körperlich wehrte war schnell gefunden: Zum einen hatte er gegen die nächtliche Ausgangssperre verstoßen und zum anderen 16 Tütchen mit Drogen bei sich. Das Marihuana war verkaufsfertig abgepackt, so dass der Verdacht besteht, dass er mit den Drogen handeln wollte.

Gegen den 20-Jährigen wurden jetzt Verfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und illegalen Drogenhandel eingeleitet. Die aufgefundenen Marihuanatütchen sind sichergestellt worden. Zudem wurde die zuständige Behörde wegen dem Verstoß gegen die nächtliche Ausgangssperre unterrichtet.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen